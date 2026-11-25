通讯委员会入禀两项诉讼，向谷歌公司索偿共6亿令吉，指称该企业疏于打击YouTube平台上网赌、攻击政府领袖等有害内容。

首宗诉讼攸关网赌、诈骗；次宗诉讼则与YouTube未下架遭转载的部落客Papagomo影片有关。

通讯委员会发表文告说明，每项诉讼索赔3亿令吉，涵盖一般赔偿、加重赔偿、惩戒赔偿，各1亿令吉。

它表示，谷歌出现系统性失能，导致当局必须动用庞大资源与人力，处理逾5万则有害网路内容，索赔旨在弥补相关耗费。

它表示，相关诉讼旨在突显涉案违规行为的严重程度、追究跨国科技企业责任的必要，并发挥有效的吓阻作用。

针对首宗诉讼，通讯委员会表示，今年截至10月8日，当局向YouTube提交了7万4703宗投诉，其中7万4569宗（99.8%）涉及网赌。

它指控谷歌拖沓，所提投诉仅有2781宗在一天内获平台回应或下架，另有1468宗逾30天才有所行动，35宗案件逾90天才获平台回应，更有4950宗迄今毫无音讯。

它进一步指出，谷歌持有应用服务供应商执照，受制于相关法律条文和执照条件，如《通讯与多媒体法令》、《网路安全法令》。

《当今大马》已联系通讯委员会以了解首宗诉讼详情。

斥谷歌疏失致不良后果

涉及Papagomo的案件，则是早在10月23日便入禀吉隆坡高庭。

法庭系统显示，本案定于12月8日进行线上案件管理，由副主簿东姑艾丽雅娜（Tengku Eliana Tuan Kamaruzaman）承审。

案件据悉缘于通讯委员会5月27日起诉Papagomo诽谤的诉讼，Papagomo涉嫌散播不实讯息，指称通讯委员会审查通讯部长法米庭案相关报道。

法庭当时于6月19日颁布庭令，禁止Papagomo发表诽谤通讯委员会的言论，谕令其即刻停止透过社媒发布与散播有害内容。

通讯委员会10月19日发出书面通知，要求谷歌在12小时内下架遭转载的Papagomo影片。

通讯委员会指称，通知已具体列明涉及转载的第三方，而谷歌未遵循通知行事，导致了一连串不良后果。

通讯委员会宣称，谷歌的疏失，不仅加剧了社会紧张与公共敌意，也损害了民众对首相安华等国家领袖公信力的观感、动摇民众对政府及委员会职能的信心。

通讯委员会强调，在法庭颁布禁令以后、自身发出通知以前，通讯委员会就曾多次要求谷歌下架Papagomo与第三方发布的相关内容。

它指出，谷歌接到要求后，“尽管有所延误”，最终仍给出了回应，进而下架、地理封锁、限制相关内容。

它因此主张，谷歌早就清楚Papagomo透过运营的频道，甚至假借第三方，持续散播有害内容。

通讯委员会在宣誓书中，附上平台方已采取行动的30段直播影片详情，以及列出由28个YouTube账号所转载的相关影片107支。

通讯委员会是透过律师楼Messrs Sitham & Associates入禀诉讼，诉状送交谷歌的本地代表律师楼Messrs Rahmat Lim & Partners。