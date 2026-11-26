国盟党鞭达基尤丁不满警方针对行动党领袖潘俭伟的调查拖沓，坚称警方要找到潘俭伟并不困难，“他是住在廷巴克图吗？”

达基尤丁指称，已有很多人针对联邦直辖区特赦局会议记录外泄一事报警。

“我认为（警方）没有任何借口不调查。要找到潘俭伟并不难，除非他现在住在……哪里？廷巴克图？”

“一旦有人报警，就必须立即展开调查。”

廷巴克图（Timbuktu）为西非马里共和国的一座历史古城，位于撒哈拉沙漠南缘、尼日尔河北岸。

达基尤丁今日是与一众国盟议员共同召开记者会。

达基尤丁指控，当局应对在野政治人物与政府支持者相关事宜时，态度双标。

他补充，首相安华本人也在周二首相问答环节时，也曾要求内政部调查此事。

“连首相的话内政部都不听，我不知道他们还会听谁的话。”

11月24日，安华否认政府散发解密特赦文件，随后指示内政部彻查此事；内政部长赛夫丁纳苏丁则表示，警方已接到指示，调动现有所有资源调查相关指控。

质疑潘俭伟早知解密

稍早时，达基尤丁援引《官方机密法令》第2C条文，质疑会议记录解密的过程——该条文赋予部长与指定公职人员解密官方机密的权力。

他指出，潘俭伟是于11月18日在面子书贴文，揭露会议记录已解密。

“就算是解密在先，11月18日时，潘俭伟就已经知情。”

“这是第一个问题。潘俭伟是什么人？”

“他不是国会议员，更不是内阁部长或政府官员。”

法庭记录未见宣誓书？

达基尤丁也质疑政府的解释，即解密会议记录旨在协助总检察署撰写宣誓书，回应律师公会就前首相纳吉居家服刑的司法审核申请。

他声称，国会反对党领袖办公室11月24日中午12点57分查询法庭线上系统，结果并未查到总检察署所提呈的宣誓书。

11月18日，潘俭伟在社媒上传解密文件副本，随即引起巫统强烈不满，抨击其对国家元首不敬。

根据解密文件，总检察长杜苏基在会议上表明，准许纳吉居家服刑缺乏法律依据。

他警告，一旦颁布居家服刑令，势必严重冲击政治稳定、经济局势、外资信心、国际形象。

首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双也抱持相同看法，并重申对此事的立场。