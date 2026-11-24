律师公会提出司法审核申请，以挑战联邦直辖区特赦局允准前首相纳吉居家服刑的决定。总检察署重申其反对立场，因为国家元首的特赦权是属于不可由法庭审理的事项。

总检察署今天发文告指出，纳吉的居家服刑令是由国家元首在第64届吉隆坡联邦直辖区、纳闽及布城特赦局会议上所颁布。

文告指出，当法庭在11月12日审理律师公会的司法审核准令申请时，总检察署已提出反对。

“理由是根据《联邦宪法》第42条文，国家元首在特赦局会议上所颁布的决定，是属于不可由法庭审理的事项（non-justiciable）。”



