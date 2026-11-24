“元首特赦决定不得审核”，检署重申反对律师公会申请
律师公会提出司法审核申请，以挑战联邦直辖区特赦局允准前首相纳吉居家服刑的决定。总检察署重申其反对立场，因为国家元首的特赦权是属于不可由法庭审理的事项。
总检察署今天发文告指出，纳吉的居家服刑令是由国家元首在第64届吉隆坡联邦直辖区、纳闽及布城特赦局会议上所颁布。
文告指出，当法庭在11月12日审理律师公会的司法审核准令申请时，总检察署已提出反对。
“理由是根据《联邦宪法》第42条文，国家元首在特赦局会议上所颁布的决定，是属于不可由法庭审理的事项（non-justiciable）。”
律师公会提出司法审核申请，以挑战联邦直辖区特赦局允准前首相纳吉居家服刑的决定。总检察署重申其反对立场，因为国家元首的特赦权是属于不可由法庭审理的事项。
总检察署今天发文告指出，纳吉的居家服刑令是由国家元首在第64届吉隆坡联邦直辖区、纳闽及布城特赦局会议上所颁布。
文告指出，当法庭在11月12日审理律师公会的司法审核准令申请时，总检察署已提出反对。
“理由是根据《联邦宪法》第42条文，国家元首在特赦局会议上所颁布的决定，是属于不可由法庭审理的事项（non-justiciable）。”
“（法庭）将于2027年3月17日聆听各方的陈词。对此，总检察署将继续捍卫王室，并在采取的每一项行动中维护《联邦宪法》。”
解密文件显示反对特赦
律师公会于11月10日入禀司法审核申请，将联邦直辖区特赦局、首相署（法律及体制改革）部长、监狱局总监和纳吉列为第一至第四答辩人。
律师公会要求法庭宣判，任何声称依据《联邦宪法》第40条文（国家元首在行使职能时的作用与权力）和第42条文（国家元首和各州统治者或州元首行使赦免、缓刑和减刑权力）进行的相关程序与决定，在法律上均属无效，并违反《联邦宪法》。
这包括第二答辩人于9月18日通过文告宣布，允许纳吉以居家服刑方式服完剩余刑期的决定。
律师公会进一步要求法庭撤销特赦局的相关程序和决定，并要求一旦司法审核准令获批，应立即暂缓执行纳吉的居家服刑安排，直至司法检讨裁决出炉为止。
11月12日，高级联邦律师阿莫哈尼尔（Ahmad Hanir Hambaly @ Arwi）向高庭法官英德拉说明，总检察署肯定会反对这项司法审核准令申请，因为受到挑战的决定涉及国家元首主持特赦局会议所作出的决定，而这属于不可由法庭审理的事项。
解密文件显示反对特赦
另一方面，为了应付此项诉讼案，政府早前解密了纳吉居家服刑的会议记录，而在网上流传的有关文件显示，虽然政府代表在会上反对，但国家元首苏丹依布拉欣最终仍同意让纳吉居家服刑。
根据文件，总检察长杜苏基在会上指出，居家服刑缺乏法律依据。他也说，一旦批准居家服刑，必会严重冲击政府，牵动政局稳定、经济、投资与国际形象。
他强调，纳吉必须服完所有刑期。
此外，文件显示，首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双随后表示看法相近，并重申此前立场。
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