反贪会传召联邦直辖区部长政秘叶依雯录供，以协助调查隆雪华堂地契延长风波。

《马新社》报道，反贪会发表文告说明，录供程序是在布城反贪会总部展开，于早上10点开始，历时五小时。

反贪会主席阿都哈林透露，当局是援引《反贪会法令》第23条文条文展开调查，并传召叶依雯助查。

“反贪会也将针对可能存在的治理问题展开调查。”

他也促清各方勿作揣测，避免调查工作受到干扰。

“没什么好隐瞒或畏惧”

叶依雯事后在社媒贴文说明，自己在整个录供过程中全力配合调查。

他表明，反贪会若需要更多的资料与说明，他也随时准备提供。

“首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双在国会下议院公开且详尽解释过，这是当局在审慎考虑并遵循既定程序后作出的决定。”

“我们没做错任何事，也没有什么好隐瞒或畏惧。”

他理解反贪会仅是在履行自身职责，惟强调反贪会资源与精力应当投入到更迫切的公共利益事务。

此外，他表示，隆雪华堂是具有历史与文化价值的遗产机构，值得各界共同支持与守护，而非陷入无休止的争议。

抨反贪会受右翼炒作影响

另一边厢，社青团则是发表文告力挺叶依雯，指称反贪会不应随右翼极端政治人物的炒作，而贸然展开调查。

宣传秘书何子扬指出，部长杨巧双早在国会下议院清楚阐明，隆雪华堂地契更新费用减免，是经过吉隆坡联邦直辖区土地委员会审议后所作出的决定，整个过程合法合规。

他表示，既然杨巧双已详细解释，政府及相关执法单位更应保持专业与客观，不应因为极端政治人物不断炒作，就作出过度反应，进一步扩大争议。

“反贪会在展开调查时，应当以具体事实及证据为依据，而不应受到外界政治炒作影响。”

“针对叶依雯被传召一事，相关执法单位应该保持专业，在没有任何合理证据之前，没必要因为保守舆论压力就展开不必要的调查行动，耗费公共资源。”

他警告道，倘若执法机构因政治炒作带来的舆论压力就贸然展开调查，将会给社会造成寒蝉效应，打击政府守护多元社会，捍卫人民言论自由的努力。

此外，何子扬也抨击部份巫统与伊党极端政治人物，不断利用种族情绪炒作隆雪华堂地契延长课题，将原本涉及土地用途及文化保育的行政决定，演变成种族对立的政治课题。

此前，巫青团长 艾科玛 率先炒作隆雪华堂地契更新费用获削减一事，声称吉隆坡市政厅延长隆雪华堂地契并予以优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共住宅及人民组屋单位。

国盟马日丹那国会议员 玛丝 隔日在国会下议院则质疑隆雪华堂百年招牌中文字体比马来文字体突出，要求予以整改。

杨巧双随后说明调降地价的决定是由吉隆坡联邦直辖区土地委员会拍板，当局是依据《1995年吉隆坡联邦直辖区土地条例》第10条文，并考量土地用途限制及隆雪华堂自2007年列为国家古迹的地位，才将地价定为1000令吉。

他表示，隆雪华堂也并非获得特殊待遇，吉隆坡过去曾获批1000令吉象征式地价的七个机构。