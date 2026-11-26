反贪会传召首相署（联邦直辖区）部长杨巧双的助理调查隆雪华堂地契风波，同心党追问首相安华，何时让反贪会向国会负责。

同心党今日发文告表示，隆雪华堂地契风波，如今升级到反贪会传召部长助理录供。

文告说，从法治原则与公共行政的角度来看，这种处理方式错了，而反贪会隶属首相署，责任最终要回到首相安华身上。

文告指，杨巧双于11月23日在国会交代减免地价的理由，也列出7个曾经获得同样待遇的组织，两天后，3名反贪会官员就到访其办公室，今日更传召其助理到反贪会录供。

“部长在国会交代在先，反贪会上门在后，中间只隔了两天。”

“我们不禁要问，这次调查到底是掌握贪腐证据之后的专业判断，还是为了安抚舆论而做的政治决定？”

“我们要强调，行政裁量权不等于刑事贪腐。土地租赁与政策审批，属于行政决策的范畴。如果过程有程序瑕疵，或者引起公众质疑，理应通过国会问责、总稽查司审计或司法审核来纠正。”

“在没有明确贪腐表面证据的情况下，动辄让反贪机制介入政策风波，不但混淆了行政与司法的边界，也无助于建立健康的问责文化。”

“更令人担忧的，是此举对公务员体系造成的寒蝉效应。”

这份文告由同心党发言人陈宏耀和同心党马六甲彭加兰峇株州议席前候选人吴汉坤联合发布。

质疑反贪会办案标准

与此同时，文告表示，公职人员一旦发现，经手任何敏感文件或利民的变通措施，只要日后舆论风向转变，就可能面对执法单位传召，整个官僚体系势必退回“多做多错、不做不错”的防御心态。

文告说，公务员不敢拍板、不敢担当，最终受损的将是国家的行政效率，以及苦等审批的人民与商界。

“我们理解，任何涉及公共资产的决定，都应该经得起检验。但是检验有检验的管道，反贪会不应该跟着舆论走。”

文告胪列沙巴探矿准证案、前反贪会主席阿占巴基持股争议等事件，质疑反贪会办案标准一直备受争议。

“有的案件查得慢，有的报告不公开，有的调查被指带有政治动机。再加上这一次，人民很难不怀疑，反贪会查谁、不查谁，看的是证据还是风向。”

“反贪会隶属首相署，而首相署的主人是首相安华。安华说过，反贪会独立办案，政府不会插手。既然如此，他就应该把这份独立写进制度，不能只停留在口头上。”

“查案要看证据，就定出公开的开档标准；担心政治干预，就让国会来监督。首相不能一边说不插手，一边把反贪会留在自己的部门里。”

促安华回答三疑惑

文告要求安华公开交代，并就以下三项事项给出明确答案：

第一，首相署辖下的反贪会，究竟根据什么贪腐嫌疑，对隆雪华堂地契一案开档调查？

第二，阿占巴基持股案的调查报告已经在内阁手上8个多月，何时公布？

第三，何时让反贪会脱离首相署，改向国会负责？

“如果政府真正重视法治，就应该守住“反贪归反贪，行政归行政”的底线，让专业机制各司其职。反贪会应该是打击贪污的利器，不应该变成舆论一吵就出动的灭火队。”

“反贪会一天留在首相署，它查的每一宗案件，人民都会算在安华头上。瓜田李下，首相要避嫌，就该把反贪会交给国会。”

反贪会今日传召杨巧双政秘叶依雯录供，以协助调查隆雪华堂地契延长风波。

反贪会主席阿都哈林透露，当局是援引《反贪会法令》第23条文条文展开调查，也将针对可能存在的治理问题展开调查。



