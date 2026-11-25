砂拉越选举

土团党和宏愿党宣布不参加来临砂拉越选举。

宏愿党副主席旺赛夫鲁丁表示，该党不会派出候选人参加第13届砂拉越选举。

他今天在国会举行的记者会上说，该党正与数个政党讨论，以表达对这些政党的支持。

与此同时，土团党总秘书阿兹敏今日发文告宣布，土团党决定不参与第13届砂拉越州选举。

他说，土团党关注砂拉越当前的政治发展，当地目前着重于稳定、多元种族和谐以及可持续经济发展。

“砂拉越土团党将继续努力，巩固土团党的斗争基础，作为服务砂拉越人民的平台。”

截至目前，公正党、诚信党及国盟已决定不参加砂拉越战局。与此同时，砂拉越行动党预计将在82个议席中的12席与砂盟正面交锋。



