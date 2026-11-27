前白沙罗国会议员潘俭伟今天在警方传召下，到武吉阿曼警察总部给口供，但他认为警方这次针对他的调查根本没有必要。

何必针对他在社交媒体发布特赦局会议记录一事展开调查。该会议记录涉及前首相纳吉的居家服刑课题。

潘俭伟指出，特赦局会议记录早已解密，部长也在国会做了解释。

“我全力配合调查，但我认为这个事情根本无需调查。文件解密了，部长也在国会作答了，既然文件已经解密，还有什么好查的？”

他今日在律师海占奥玛（Haijan Omar）陪同下，录完口供后向记者发表上述看法。

潘俭伟表示，他在长达45分钟的录供过程中全力配合查案官，并形容警方全程行事专业。

准备在法庭上抗辩

潘俭伟于上周三（11月18日）在面子书贴出多页特赦局会议记录，警方因此传召他助查。

潘俭伟透露，警方盘问了其贴文内容，而他解释那只是翻译自特赦局会议记录。

他也向警方证实，该面子书贴文确实由他亲自撰写及发布。

“我告诉警方，文章确实是我写的，面子书账号也是我的，贴文同样是我发的。我不否认这一点，但若涉及任何违法行为，我会在法庭上抗辩。”

“盗贼统治之王”指涉纳吉

潘俭伟补充，警方也追问贴文中“盗贼统治之王”（King Kleptokrat）这一称号的含义。

他说明，该称号所指的就是因洗钱、失信及滥权罪名而入狱的纳吉。

与此同时，潘俭伟敦促炒作此事的各方，包括巫统和伊党，先理清特赦局会议记录的法律地位。

“外面那些大惊小怪的人，不管是巫统还是伊党，都该懂点法律。文件都解密了，还有什么好查的？到底错在哪里？”

他重申自己的贴文无意批评文件中提及的任何一方，纯粹只是引述会议记录的内容。

11月18日，潘俭伟在社媒上传特赦局讨论前首相纳吉特赦申请的会议记录副本，随即引起巫统强烈不满，抨击其对国家元首不敬。

全国总警长莫哈末卡立昨天指出，警方接获55宗针对潘俭伟的投报，援引《刑事法典》第203A条文（泄露资料罪）和《1998年通讯及多媒体法令》第233条文（不当使用网络服务罪）展开调查。



