履行公务或谈公共课题没违法，行动党力挺潘邱叶三人
刊载: Nov 27, 2026 2:58 PM
行动党中委会坚定支持三名党领袖，即潘俭伟、邱培栋及叶依雯，三人在这两天内相继被执法单位传召问话。
行动党总秘书陆兆福今日发文告表示，潘俭伟及邱培栋分别因针对纳吉特赦文件解密争议，以及瓜拉登嘉楼商家在周五祈祷时段必须暂停营业的规定发表脸书贴文，而被警方传召录供。
与此同时，首相署（联邦直辖区）部长杨巧双的政治秘书叶依雯，也因协助隆雪华堂以1000令吉土地溢价延长99年地契一事，被反贪污委员会传召问话。
陆兆福说，三名党领袖所涉及的事项，无非是在履行公共职务，或针对公共政策课题发表政治意见。
行动党中委会坚定支持三名党领袖，即潘俭伟、邱培栋及叶依雯，三人在这两天内相继被执法单位传召问话。
行动党总秘书陆兆福今日发文告表示，潘俭伟及邱培栋分别因针对纳吉特赦文件解密争议，以及瓜拉登嘉楼商家在周五祈祷时段必须暂停营业的规定发表脸书贴文，而被警方传召录供。
与此同时，首相署（联邦直辖区）部长杨巧双的政治秘书叶依雯，也因协助隆雪华堂以1000令吉土地溢价延长99年地契一事，被反贪污委员会传召问话。
陆兆福说，三名党领袖所涉及的事项，无非是在履行公共职务，或针对公共政策课题发表政治意见。
“行动党领袖不畏惧面对执法单位的调查，并会给予充分配合。我们相信，也有信心三名党领袖的行动和言论，并没有任何违反法律之处。”
“行动党是联邦政府一分子，我们遵从法治，我们也从不要求执法单位给予任何特殊对待。”
促公平调查所有案件
陆兆福说，既然执法单位能够如此迅速地对行动党领袖展开调查，希望执法单位在处理涉及其他人士或政治人物的案件时，无论其政治背景如何，都能展现同样的效率及执法力度。
“行动党将继续秉持一贯的原则，履行我们的职责，致力推动良好治理、维护公平与法治，建设一个更加公正的马来西亚。”
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