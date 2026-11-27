行动党中委会坚定支持三名党领袖，即潘俭伟、邱培栋及叶依雯，三人在这两天内相继被执法单位传召问话。

行动党总秘书陆兆福今日发文告表示，潘俭伟及邱培栋分别因针对纳吉特赦文件解密争议，以及瓜拉登嘉楼商家在周五祈祷时段必须暂停营业的规定发表脸书贴文，而被警方传召录供。

与此同时，首相署（联邦直辖区）部长杨巧双的政治秘书叶依雯，也因协助隆雪华堂以1000令吉土地溢价延长99年地契一事，被反贪污委员会传召问话。

陆兆福说，三名党领袖所涉及的事项，无非是在履行公共职务，或针对公共政策课题发表政治意见。