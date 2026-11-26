晚上10点05分更新

警方接获投报后，开档调查行动党领袖潘俭伟在面子书发表关于纳吉特赦文件解密的贴文，以及行动党马六甲市国会议员邱培栋质疑瓜登营业场所须在周五祈祷时段暂休的言论。

全国总警长莫哈末卡立今日发文告表示，两项调查均由武吉阿曼刑事调查局起诉及法律组（D5）旗下的特别调查小组（USJT）负责处理。

他说，警方共接获55宗针对潘俭伟的面子书贴文投报，并援引以下法令条文展开调查：

《刑事法典》第203A条文：泄露资料。罪成者可被判罚款不超过100万令吉，或监禁不超过1年，或两者兼施。

《1998年通讯及多媒体法令》第233条文：不当使用网络设施或网络服务。罪成者可被判罚款不超过50万令吉，或监禁不超过2年，或两者兼施。

至于邱培栋的言论，警方共接获两宗投报，案件援引以下法令条文展开调查：

《刑事法典》第298条文：蓄意伤害他人宗教情感。罪成者可被判监禁不超过1年，或罚款，或两者兼施。

《刑事法典》第505（b）条文：发表意图或可能引起公众恐慌或惊慌的言论，危害公共安宁。罪成者可被判监禁不超过2年，或罚款，或两者兼施。

《1998年通讯及多媒体法令》第233条文：不当使用网络设施或网络服务。罪成者可被判罚款不超过50万令吉，或监禁不超过2年，或两者兼施。

另外，邱培栋接获警方通知，将于明日（27日）早上10点前往武吉阿曼警察总部，在刑事程序法典第112条文下录供。

此外，潘俭伟同样将于明早10点前往武吉阿曼警察总部给供。

促民众勿挑起3R

文告说，目前案件仍处于调查阶段，并提醒公众不要作出可能干扰调查程序的揣测。

文告也呼吁各方，切勿以任何形式触及或挑起3R课题（种族、宗教及王室），以免影响马来西亚社会的和平与和谐。

文告强调，任何蓄意发表或散播可能引起公众恐慌的言论者，都将受到严厉且毫不妥协的对付。

11月18日，潘俭伟在社媒上传解密文件副本，随即引起巫统强烈不满，抨击其对国家元首不敬。

邱培栋则于早前走访登嘉楼后，在面子书贴文，反对瓜拉登嘉楼地方当局强制商店在周五暂停营。不过这番言论却招致来外界抨击，也挨自家人的批评，包括公正党汉都亚再也国会议员阿当阿里和行动党文冬国会议员雪芙拉。

面对党内外排山倒海的抨击后，邱培栋之后公开道歉。

