砂拉越选举

除原先宣布的12个选区之外，砂拉越行动党如今再新增2个上阵选区，即巴旺阿山和史纳汀。

砂拉越行动党今日召开记者会说明这项安排，派出的候选人分别为刘强燕（巴旺阿山）和林思健（史纳汀）。

主席张健仁表示，在收到公正党弃战砂选的惊人消息后，砂拉越行动党召开会议商议此事。

“我们最终决议，要减少砂盟候选人不战而胜的机会。”