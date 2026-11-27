行动党多上阵2席，刘强燕林思健分攻巴旺阿山史纳汀
刊载: Nov 27, 2026 3:43 PM
砂拉越选举
除原先宣布的12个选区之外，砂拉越行动党如今再新增2个上阵选区，即巴旺阿山和史纳汀。
砂拉越行动党今日召开记者会说明这项安排，派出的候选人分别为刘强燕（巴旺阿山）和林思健（史纳汀）。
主席张健仁表示，在收到公正党弃战砂选的惊人消息后，砂拉越行动党召开会议商议此事。
“我们最终决议，要减少砂盟候选人不战而胜的机会。”
下午4点28分更新
砂拉越选举 除原先宣布的12个选区之外，砂拉越行动党如今再新增2个上阵选区，即巴旺阿山和史纳汀。
砂拉越行动党今日召开记者会说明这项安排，派出的候选人分别为刘强燕（巴旺阿山）和林思健（史纳汀）。
主席张健仁表示，在收到公正党弃战砂选的惊人消息后，砂拉越行动党召开会议商议此事。
“我们最终决议，要减少砂盟候选人不战而胜的机会。”
“因此，我们决定在原先决定上阵12席的基础上，新增2个上阵议席。”
他强调，选民值得拥有别的选择，以便能够制衡砂盟。
刘强燕目前担任国会下议院副议长，同时也是南兰国会议员、砂拉越行动党署理主席。
林思健则曾仍卑尔骚州议员，目前为砂拉越行动党秘书。
行动党将参选的另外12席分别为哥打圣淘沙（张健仁）、浮罗岸（江峰年）、朋岭（杨薇讳）、欧巴（林义坤）、巴都吉当（苏天仁）、石角（沈杰龙）、峇都林当（俞利文）、马拉端（黃秀励）、武吉阿瑟（周俊毅）、柏拉旺（黄丽婷）、丹绒巴都（周长佑）、埔奕（温凯富）。
阅读评论0
举报这则留言
尚有500字
确定要删除留言？
此后将无法恢复