联邦政府保证，通讯委员会起诉谷歌公司一事，不会影响这家全球科技巨头在马来西亚的投资。

首相安华透露，他昨日已联系谷歌总裁兼投资长露丝波拉特（Ruth Porat），商议通讯委员会的是项决定。

他表示，通讯委员会在确保YouTube迅速下架有害内容方面受阻，而波拉特确认谷歌将配合解决相关问题。

政府发言人法米同样表示，通讯委员会起诉谷歌，与谷歌在马来西亚的投资计划，是两回事。

“监管方面，我们的立场一致：正如《网路安全法令》所阐明，马来西亚人不应暴露在有害内容之下。”

媒体报道，谷歌计划在2027年至2028年间在马来西亚投资150亿美元，并在雪兰莪与森美兰兴建新园区。

这笔投资是在已投入运作的Elmina Business Park首座园区之外的追加项目，新园区建设阶段料每年平均可为马来西亚国内生产总值贡献11亿美元，并创造逾3万7000个就业机会。

诉讼旨确保YouTube遵守监管

法米也被问及通讯委员会何以选择将谷歌告上法庭，而非动用既有执照及监管权力，强制YouTube遵守下架有害内容的要求。

他重申，YouTube在处理此类内容时极为疏忽且反应迟缓，处理部份投诉耗时竟长达90天，而通讯委员会对另一些下架要求的进展一无所知。

“（诉讼）是通讯委员会为确保YouTube切实遵守迹有监管框架，而采取的步骤。”

今年起，YouTube等用户逾800万的社媒平台，在应用服务供应商类别执照下，被视为自动持牌，须遵守通讯委员会的执照规定。

媒体委员会据报已对谷歌提起两项诉讼，指控YouTube未能遏制平台上，涵盖网赌、诈骗、攻击政府领袖等有害内容。

未专门讨论美国关税

另一边厢，法米表示，内阁今日并未专门讨论一旦美国对马来西亚商品征收超过19%关税的应对方案——美国预计会在2027年第一季度公布最终税率。

马来西亚当下也正面临美国自7月24日征收的10%强迫劳动关税。

法米指出，贸工部长佐哈里已向内阁汇报美国贸易代表办公室（USTR）对马来西亚提出的最新建议税率，贸工部正与美方磋商以作解释。

佐哈里昨日强调，马来西亚作为首批签署互惠贸易协定的其中国家，应保留相关优惠待遇，关税税率不应超过19%。

此前，美国贸易代表办公室建议对马来西亚商品加征最高18%关税，更表明若认为磋商结果、马来西亚在《互惠贸易协定》的承诺未达预期，不排除进一步考虑征收最高25%关税。

上述税率并未计入美国《1974年贸易法令》第301条文下的既有关税。

该办公室重申，马来西亚工业政策与制造业的做法正造成产能过剩，进而扭曲贸易并限制美国商业活动——佐哈里已否认相关指控。