通讯部长法米表示，政府指示国内公司，勿与遭美国列入黑名单的企业交易，以免商业与贸易受阻。

他今日在每周例常记者会上说，投资、贸易及工业部长佐哈里在内阁会议上，就美国将本地多家公司列入黑名单一事，向内阁汇报。

美国商务部早前将新加坡云端服务商Megaspeed及其关联企业列入贸易黑名单，指该公司也透过子公司Speedmatrix采购数十亿美元的英伟达晶片，并涉嫌违规把受管制的先进AI晶片转运至中国。

贸工部随后于24日发文告澄清，遭美方列入黑名单的企业中，只有两家在大马注册，分别为Speedmatrix私人有限公司及MSFusion私人有限公司。