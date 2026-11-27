政府为免商贸受阻，禁本地企业与美黑名单公司交易
通讯部长法米表示，政府指示国内公司，勿与遭美国列入黑名单的企业交易，以免商业与贸易受阻。
他今日在每周例常记者会上说，投资、贸易及工业部长佐哈里在内阁会议上，就美国将本地多家公司列入黑名单一事，向内阁汇报。
美国商务部早前将新加坡云端服务商Megaspeed及其关联企业列入贸易黑名单，指该公司也透过子公司Speedmatrix采购数十亿美元的英伟达晶片，并涉嫌违规把受管制的先进AI晶片转运至中国。
贸工部随后于24日发文告澄清，遭美方列入黑名单的企业中，只有两家在大马注册，分别为Speedmatrix私人有限公司及MSFusion私人有限公司。
通讯部长法米表示，政府指示国内公司，勿与遭美国列入黑名单的企业交易，以免商业与贸易受阻。
他今日在每周例常记者会上说，投资、贸易及工业部长佐哈里在内阁会议上，就美国将本地多家公司列入黑名单一事，向内阁汇报。
美国商务部早前将新加坡云端服务商Megaspeed及其关联企业列入贸易黑名单，指该公司也透过子公司Speedmatrix采购数十亿美元的英伟达晶片，并涉嫌违规把受管制的先进AI晶片转运至中国。
贸工部随后于24日发文告澄清，遭美方列入黑名单的企业中，只有两家在大马注册，分别为Speedmatrix私人有限公司及MSFusion私人有限公司。
拟解释产能过剩问题
另一方面，法米说，贸工部正与美方磋商，解释美方提出的产能过剩（excess capacity）问题。
他说，内阁也掌握美国对大马征收贸易关税的最新进展，当中涉及强迫劳动及产能过剩课题。
询及政府是否商讨应对美国加征关税的措施，包括向本地出口商提供财务援助，法米表示，内阁今日并未具体讨论此事，并建议媒体向贸工部查询。
根据美国贸易代表办公室（USTR）本月25日公布的《1974年贸易法令》第301条款调查结果，美国政府正式认定中国、欧盟及大马等14个主要贸易伙伴出现“制造业结构性产能过剩”，并提议对相关进口商品加征15%至40%不等的新关税。
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