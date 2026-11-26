贸工部长佐哈里表示，马来西亚将继续与美国谈判，直至2027年第一季度，以确保马来西亚货物的整体关税税率不超过19%。

《马新社》报道，佐哈里说，尤其是针对美国根据1974年贸易法第301条，对结构性产能过剩及生产活动所提出的疑虑。

他指，马来西亚将继续与美国贸易代表办公室（USTR）接洽，陈述马方立场，并避免任何额外关税措施，导致马来西亚货物的整体关税税率超过《互惠贸易协定》（ART）下所议定的19%。

“美国曾表示，对马来西亚征收的关税税率范围介于18%至25%之间……这就是有关范围。但我们仍有时间直到第一季度进行谈判、作出解释，并提出理由，说明为何我们不应被纳入这个范围。整体而言，也必须考虑到关税税率不能超过19%。”

佐哈里出席比亚迪（BYD）本地组装厂官方纪念仪式后，接受媒体采访时这么说。

较早前，媒体报道，美国在认定马来西亚的工业政策和制造业做法助长结构性产能过剩及生产活动后，提议对马来西亚货物额外征收最高18%的关税。华盛顿声称，这些做法对美国商业造成负担或限制。

马来西亚是面临1974年贸易法第301条拟议关税措施的14个经济体之一，拟议的总体关税税率介于15%至35%。



