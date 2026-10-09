2027财案

政府拨款10亿令吉推动人民房屋计划，包括“人民亲民房屋”（Rumah Mesra Rakyat）和“人民住宅计划”（PRR），首阶段登记将于本周一开放。

财政部长安华今天在国会下议院提呈2027年财政预算案时指出，政府将立即落实这项政策，让全民无需继续等待，便可采取行动。

“星期五宣布，星期一就能登记。”

这番话令人想起安华在2008年第12届全国大选前的演讲与竞选活动中，经常使用的说法。

后来这句话成为了各方揶揄的对象，尤其是在安华领导的希盟成功组建政府后。

提供担保、豁免印花税

安华指出，政府将推行4项新房屋计划，分别位于柔佛州古来、森美兰州汝来、马六甲的巴也隆布（Paya Rumput）及登嘉楼的Lembah Pertang。

此外，他说，房屋信贷担保计划（SJKP）将提供总额高达200亿令吉的房屋融资担保，协助约8万名首购族。

他补充，这项措施预计将惠及没有固定收入的自雇人士，协助他们取得购屋贷款。

为降低购屋成本，身兼首相的安华也建议，购买首间价值不超过50万令吉房屋的民众，可全面豁免贷款协议及房屋产权转让文书的印花税。

至于价值不超过75万令吉的房屋，他说，首50万令吉的部分可获全额印花税豁免，超出部分则可享有50%的印花税减免。

这项措施适用于2027年1月1日至2030年12月31日期间签订的买卖协议。

政府也将全面豁免由作为“白武士”的承包商或发展商，与原购屋者签署的贷款协议及产权转让文书印花税，作为政府争取在2030年前实现零烂尾楼目标的一部分。

与此同时，政府将把武吉加里尔（Bukit Jalil）发展为“昌明城市”（Bandar Madani），打造配备多种设施的人民住宅区，其中包括垂直学校。

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