扣留所命案死者诺里兹旺家属在律师及社运人士陪同下游行至国会大厦，要求成立国会特别遴选委员会调查诺里兹旺死因。

众人今日高举大字报步行前往国会，要求将此案带入国会下议院讨论，为在蕉赖警区总部扣留期间死亡的诺里兹旺讨公道。

他们向希盟国会议员提呈备忘录，敦促国会在处理扣留期间死亡案方面，发挥更积极作用。

备忘录要求成立国会特别遴选委员会，调查诺里兹万死因，以及更广泛地调查扣留期间死亡案件。

备忘录也呼吁成立独立警察投诉及行为不检委员会（IPCMC），赋予该委员会全面且独立权力，以调查扣留期间死亡案及严重的警察行为不当事件。

目前警员无人停职

尽管首相安华保证将全面彻查，但家属仍不信服。他们形容，警方调查不足，而且当局未有根据法医证据采取行动；有关证据显示，诺里兹旺死于暴力。

备忘录指出，死因是“头部钝器创伤”，并认为警方调查不充分，这实际上等同于“警方调查警方”。

“首相介入及总警长发出的指示值得欢迎，但这并没有改变核心问题，即警方正在调查自己。”

“超过三周后，尽管明确的法医证据显示死者死于暴力，此案仍被列为猝死案件。没有任何警员被停职，而高级警官更公开反驳验尸结果。”

备忘录敦促总警长，确保武吉阿曼警察总部刑事调查局援引《刑事法典》第302条文，以谋杀案的方向调查此案，并确保调查不受蕉赖警区总部及吉隆坡警察总部干预。

备忘录也呼吁立即停职并扣留涉嫌涉案的警员，同时停止对家属律师展开刑事调查。

这份备忘录由诺里兹万的妹妹诺拉妮丝（Nooranis Zulkefly）及捍卫自由律师团总监拉妮雅移交给希盟国会议员，即行动党日落洞国会议员雷尔、公正党巴西古当国会议员哈山卡林，以及行动党文冬国会议员雪芙拉。

据悉，备忘录副本也提交给内政部代表。