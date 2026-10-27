不知诺里兹旺律师为何被查，内长指无法介入警方调查
内政部长赛夫丁表示，他不清楚警方为何调查代表扣留所命案死者诺里兹旺家属的律师，而他无法介入并叫停调查。
赛夫丁今日在国会下议院为2027年财案总结时说，他也想知道是什么促使警方展开调查。
但他说，自己无法介入警方调查，抑或指示警方停查。
“就像（行动党）武吉牛汝莪国会议员（蓝卡巴）一样，我也想知道是什么触发了这项调查？”
内政部长赛夫丁表示，他不清楚警方为何调查代表扣留所命案死者诺里兹旺家属的律师，而他无法介入并叫停调查。
赛夫丁今日在国会下议院为2027年财案总结时说，他也想知道是什么促使警方展开调查。
但他说，自己无法介入警方调查，抑或指示警方停查。
“就像（行动党）武吉牛汝莪国会议员（蓝卡巴）一样，我也想知道是什么触发了这项调查？”
“当这些律师尽职尽责地履行职责时，他们是如何与负责调查的当局打交道？他们是如何沟通的？
“是否存在可能导致违反道德规范的情况？我并不掌握这些信息。”
赛夫丁是回答行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴的提问时，如此表示。蓝卡巴要求内政部长说明，针对律师的调查是否仍会继续，以及法律依据为何。
冀按程序走
不过，赛夫丁否认有关律师因揭露警方涉嫌行为不当而成为针对目标，
赛夫丁强调，展开调查本身并不意味着他们因为在此案中所扮演的角色而受到特别针对。
“我不能保证，仅仅因为他们是律师，当局就必须停止调查。我办不到。”
“没有任何部长可以发出这样的指示。因此，就让正当程序继续进行。”
10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。
警方随后调查捍卫自由律师团的领导人拉蒂花、苏仁德兰，以及诺里兹旺家属代表律师旺娜比拉（Wan Nabilah Dina），原因是涉嫌施压国大端姑慕赫力兹医院公开验尸照片。
随后，前律师公会主席安美嘉对于当局这项调查感到非常愤怒，担忧侵犯司法专业。
蓝卡巴则要求总警长卡立依斯迈说明，是援引哪些法律对付扣留所命案死者诺里兹旺家属律师展开调查。
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