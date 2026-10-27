内政部长赛夫丁表示，他不清楚警方为何调查代表扣留所命案死者诺里兹旺家属的律师，而他无法介入并叫停调查。

赛夫丁今日在国会下议院为2027年财案总结时说，他也想知道是什么促使警方展开调查。

但他说，自己无法介入警方调查，抑或指示警方停查。

“就像（行动党）武吉牛汝莪国会议员（蓝卡巴）一样，我也想知道是什么触发了这项调查？”

