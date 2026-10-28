投资、贸易及工业部长佐哈里说，政府尚未对24项新的数据中心申请做决定，因为需评估能源供应是否充足，以应付获批准的项目。

他指出，上述评估考量获批的117座数据中心的需求，以及通过可再生能源、能源储备和新技术提供额外供应的能力。

“已接获24项新的数据中心申请，但我们未给予任何答复。”

他今天在国会下议院代表部门总结2027年财案政策阶段辩论时，回答公正党巴西古当国会议员哈山卡林的提问。

哈山卡林询问政府，州内一家负责供应水源的公司，同时又大量投资当地的数据中心项目，是否会出现利益冲突？

将征询TNB意见

另外，佐哈里说，政府在考虑批准建设更多数据中心之前，先将针对电供是否充足及电力储备幅度，征询国家能源公司（TNB）的意见。

“此举至关重要，以确保数据中心投资的流入，不影响其他行业的能源需求。”

“若现有电供不足，政府将探讨离网发电选项，包括采用太阳能结合电池储能系统。”

佐哈里说，在对任何项目作出考量之前，州政府必须确认水供是否足够。

“若该州属的水源不足，即使拥有土地，我们也不可批准（有关项目）。”

“在投资者带入庞大资金发展数据中心之前，政府必须确保公用设施供应充足。”