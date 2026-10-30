马六甲州选

选举委员会主席南兰哈伦说，截至昨晚，马六甲州选举已售出189份候选人提名表格，45名准候选人已缴付按柜金。

他今日在巴也隆布汉惹拔体育馆宴会厅巡视提名演练后对记者说，配合明日的提名程序，全州28个提名中心将从早上9点起至早上10点同步开放。

“为确保程序顺利进行，我们呼吁所有准候选人提早到场，以便选委会工作人员能够仔细检查文件，避免出现可能影响他们参选的问题。”

“我们不希望出现任何可能导致有人无法参选等问题，我们会尽量避免。”

谈及提名日的准备工作，南兰说，所有28个提名中心的选举官及工作人员均已接受充分训练，并准备就绪，以执行任务。

他说，80名助理选举官及其他官员将协助上述28名选举官，以确保提名程序顺利进行。

“看过巴也隆布的演练后，我相信明日的提名程序能够顺利进行，包括首次受委处理提名事务的选举官，也能够胜任。”

提醒支持者遵守规定

此外，他提醒明日到场的参选政党支持者，遵守当局的指示及既定规定，以确保提名程序在和平有序的气氛中进行。

“公众也受促留意，提名中心周边道路可能关闭，以确保当天通行顺畅，并避免出现拥堵。”

南兰说，根据气象局的资讯，明日天气预计良好，并希望提名程序能够顺利进行，不受任何干扰。

甲州选举投票日落在11月14日，提名日为10月31日，提前投票日则是11月10日。