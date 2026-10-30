副首相兼乡区发展部长阿末扎希新闻秘书法兹米促请财政部说明乡区道路工程（JALB）的现况，该计划之前展延，至今未有新落实日期。

法兹米（Fadzmel Fadzil）今日在面子书贴文表示，财政部声称该工程并未取消，因此他促请财政部作出澄清。

“很多人不知道的是，财政部于2026年9月10日发出的信函，明确指示采取开支管控措施。政府没有发放任何一分钱来偿还拖欠款项，甚至已获批准的拨款也被指示‘展延’。”

“这就是为什么我们要财政部回答：究竟展延至何时？‘没有日期的展延’，实际上就等于‘取消’。”

“从前任财政部长在任时至今，即使他辗转加入多个政党，至今仍没有答案。”

昨日，财政部为2027年财案总结时强调，乡区道路工程并未如之前所指般遭到取消，而只是暂缓发出新的接受委任书（SST）。

第二财长阿米尔指出，这项决定是为了让财政部有空间先解决现有的未偿还承诺，再发出新的接受委任书。

他也澄清，2023年至2027年期间，乡区道路工程的实际开支总额达110亿令吉，远高于2018年至2022年期间的37亿令吉。

他说，这些数据证明，与前五年相比，乡区道路发展开支已经增加近三倍。

忧打乱部门规划

另一方面，法兹米指出，确定工程落实日期至关重要，因为乡区部每年都必须准备新的发展项目清单。

他说，旧有项目缺乏明确的落实时间，不仅会打乱部门的规划，也可能导致公共发展项目无法推行，因为政府必须重新安排新的优先事项及拨款

法兹米透露，总值51亿4000万令吉的40项乡区道路计划，其招标程序被迫取消。

此外，另外87项总值81亿令吉的计划，也面对接受委任书发出延误的问题。

总计127项总值132亿4000万令吉的计划受到影响，其中包括沙巴及砂拉越居民迫切需要的道路建设工程。

他强调，乡区部严格遵循政府财政程序行事，并驳斥扎希在此事上提供不准确资讯的指控。

“那么，扎希究竟在哪里撒谎？乡区部只是按照政府财政程序行事。”

乡区部面对超支指控

两部门早前因乡区道路工程拨款掀起争议。副首相阿末扎希掌管乡区部。

9月间，扎希公开抗议拨款延误下放。他指称，不少承包商完工并达标后仍领不到款项，部分甚至因周转不灵而被迫清盘倒闭。

然而，财政部秘书长佐汉（Johan Mahmood Merican）否认扣押乡区道路工程拨款。他坚称，所有批准的拨款均已下放完毕。

财政部反指，付款受阻主因在于当年的拨款所剩无几，更指责乡区部向来过度承诺，开销超出核准的年度预算。

财政部随后宣布追加3亿令吉，以协助清还拖欠承包商的款项。

风波持续延烧。财政部在10月20日披露，乡区部动用其他部门省下的发展拨款，取得额外5亿令吉，填补今年的超支费用。

财政部也通报，乡区部接获指示，自9月10日起暂缓发出新乡区道路工程的得标通知书，避免积欠账款进一步攀升。



