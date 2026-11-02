国会报道

即便马来西亚能够调高薪资，培育数以千计的技术人才，贸工部长佐哈里警告，只要雇主继续选择聘请薪资要求较低的移工，而非本地员工，情况就难以改善。

他指出，数十年来对移工的依赖已导致许多企业，不愿按照本地员工的技能与劳动价值支付合理薪资。

他直言，即使政府已将最低薪金调高至1700令吉，也未能显著改变雇主的态度，一些公司仍向职业教育培训（TVET）毕业生提供与移工相当的薪资。

“问题在于，我们提供的薪资无法体现这些工作应有的经济价值，因此他们不愿意接受这些工作。”

若不纠正将有负面影响

此外，佐哈里提到，部分雇主将本地员工安排在原本供移工居住的宿舍区，若要搬到宿舍范围以外，则要求他们支付租金。

他毫不讳言地批评一些企业在赚取丰厚利润的同时，却持续压低员工薪资。

“这些公司的利润高达数亿令吉，却不愿意支付本地员工至少2000令吉的最低薪资。他们仍停留在提供1700令吉薪水的水平。

“这就是为什么我说，这个问题并不容易解决。如果我们无法纠正这些政策，我国现有的260万名移工，还不包括国内众多无证移工，未来将对马来西亚造成不利影响。”

这番警告正值外界担忧马来西亚对外来劳动力的依赖日益根深蒂固之际。尽管政府一再呼吁各行业推动自动化、提高生产力，并为本地员工创造薪资更优渥的就业机会，情况仍未见明显改变。

佐哈里是今天在国会下议院，如此回应希盟峇吉里国会议员陈泓宾的提问。陈泓宾询问，贸工部是否准备根据企业的自动化程度及实际人力需求，制定针对各行业的移工招聘政策。

陈泓宾指出，部分行业已将自动化程度提升至极限，但仍需要人力从事手工劳动，因此询问政府是否能根据企业营运需求，给予这些行业更大的移工招聘弹性。

需安置TVET毕业生

不过，佐哈里警告，政府不应放宽移工招聘条例，因为这只会让政府试图摆脱的依赖问题持续恶化。

“任何人前来申请新的执照，想要从事类似业务，我们都会说不。如果他们要聘请移工，移工人数就会持续增加。”

“那么，我们又要如何安置此前未获得足够关注的TVET毕业生？”

政府原定的劳动力比例是80%本地员工及20%移工。然而，部分行业的情况已经完全倒转，移工占劳动力的80%，本地员工则只占20%。

佐哈里指出，马来西亚目前约有260万名移工，不包括无证劳工，这凸显了减少对外来劳动力依赖的迫切性，而这也是《第13大马计划》所阐明的方向。

他说，许多在马来西亚经营数十年的企业，早已习惯依赖移工，使得这个问题尤其难以扭转。

他强调，移工理应只受聘于危险、艰苦及肮脏（3D）的工作，以便为本地人才腾出更多就业机会。

此外，根据佐哈里，马来西亚目前有近40万名TVET毕业生，因此，凡是向该部或大马投资发展局（MIDA）提出移工招聘申请的业者，政府都会明确告知，移工只能受聘于3D工作岗位。