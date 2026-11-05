边境管制与保护机构总监苏海利因为粗暴对待警员而被刑事提控半个月后，受害的两名政治部警员也入禀了法庭，民事起诉苏海利。

《马新社》报道，根据卡马希山律师事务所发出的文告，这项诉讼于昨天（11月4日）入禀雪邦地庭，并把苏海利列为唯一答辩人，不涉及大马政府。

“这是考虑到该粗暴事件仅属苏海利个人行为，没涉及大马政府。”

根据文告，起诉人对苏海利提出的4 项法律诉因，分别为非法拘留、袭击、殴打及诽谤。