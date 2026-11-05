二警员民事起诉苏海利，感谢政府“人人须守法”表态
边境管制与保护机构总监苏海利因为粗暴对待警员而被刑事提控半个月后，受害的两名政治部警员也入禀了法庭，民事起诉苏海利。
《马新社》报道，根据卡马希山律师事务所发出的文告，这项诉讼于昨天（11月4日）入禀雪邦地庭，并把苏海利列为唯一答辩人，不涉及大马政府。
“这是考虑到该粗暴事件仅属苏海利个人行为，没涉及大马政府。”
根据文告，起诉人对苏海利提出的4 项法律诉因，分别为非法拘留、袭击、殴打及诽谤。
边境管制与保护机构总监苏海利因为粗暴对待警员而被刑事提控半个月后，受害的两名政治部警员也入禀了法庭，民事起诉苏海利。
《马新社》报道，根据卡马希山律师事务所发出的文告，这项诉讼于昨天（11月4日）入禀雪邦地庭，并把苏海利列为唯一答辩人，不涉及大马政府。
“这是考虑到该粗暴事件仅属苏海利个人行为，没涉及大马政府。”
根据文告，起诉人对苏海利提出的4 项法律诉因，分别为非法拘留、袭击、殴打及诽谤。
“起诉人感谢大马政府就此作出明确及坚定的立场，即所有人必须遵守法律。”
“起诉人相信，这是寻求公道的适当平台。”
内政部长赛夫丁纳苏丁不久前指出，内政部决定把苏海利调回警队。
苏海利受委出任边境管制与保护机构总监一职，任期从2025年7月1日起生效，至2027年6月30日。
10月初，网上流传一支视频，显示苏海利在吉隆坡国际机场，斥责和粗暴对待两名男子，包括粗暴地拉扯其中一人的头部。
经警方调查，苏海利于11月21日在雪邦推事庭，被控于9月28日下午1点27分至1点35分之间，在吉隆坡国际机场第一航站楼五楼J柜台附近，蓄意致伤两名警员，即莫哈末费兹（Mohamad Faiz Saman）和莫哈末艾克马（Muhammad Ekmal Sofwan Dirman）。
两份控状声称，苏海利抵触《刑事法典》第323条文下的（蓄意伤人）。在该条文下，一旦罪名成立，可被判处最高一年监禁，或罚款最高达2000令吉，或两者兼施。
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