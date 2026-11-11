安华明日到马六甲，为希盟拉票作最后冲刺
刊载: Nov 11, 2026 5:38 PM
希盟主席兼首相安华明日将到马六甲展开竞选活动，在本周六的投票日前作最后冲刺，以争取选民支持。
《新海峡时报》报道，马六甲公正党代主席阿当阿里今日在记者会上表示，首相预计将在中午开始竞选行程，随后于晚间出席两场大型政治讲座。
“我们最早将在中午开始竞选活动。拿督斯里（安华）将到马六甲，并在多个地点展开竞选活动，之后于晚上在两个地点举行大型政治讲座，为当天行程画下句点。”
“第一场政治讲座将在武吉峇鲁（Bukit Baru）举行，地点是汉都亚再也国会议员服务中心前，接着是在巴也隆布举行另一场讲座。”
希盟主席兼首相安华明日将到马六甲展开竞选活动，在本周六的投票日前作最后冲刺，以争取选民支持。
《新海峡时报》报道，马六甲公正党代主席阿当阿里今日在记者会上表示，首相预计将在中午开始竞选行程，随后于晚间出席两场大型政治讲座。
“我们最早将在中午开始竞选活动。拿督斯里（安华）将到马六甲，并在多个地点展开竞选活动，之后于晚上在两个地点举行大型政治讲座，为当天行程画下句点。”
“第一场政治讲座将在武吉峇鲁（Bukit Baru）举行，地点是汉都亚再也国会议员服务中心前，接着是在巴也隆布举行另一场讲座。”
“安华将以希盟主席的身份，出席这两场活动，为马六甲州选展开最后冲刺。”
共有68万7697名选民符合资格投票，以选出28个州议席代表。
希盟竞选24席，其次是国阵（23席）、同心党（16席）、土团党（7席）、国盟（5席）、土著权威党 （1席），以及独立人士（3席）。
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