希盟主席兼首相安华明日将到马六甲展开竞选活动，在本周六的投票日前作最后冲刺，以争取选民支持。

《新海峡时报》报道，马六甲公正党代主席阿当阿里今日在记者会上表示，首相预计将在中午开始竞选行程，随后于晚间出席两场大型政治讲座。

“我们最早将在中午开始竞选活动。拿督斯里（安华）将到马六甲，并在多个地点展开竞选活动，之后于晚上在两个地点举行大型政治讲座，为当天行程画下句点。”

“第一场政治讲座将在武吉峇鲁（Bukit Baru）举行，地点是汉都亚再也国会议员服务中心前，接着是在巴也隆布举行另一场讲座。”

“安华将以希盟主席的身份，出席这两场活动，为马六甲州选展开最后冲刺。”

共有68万7697名选民符合资格投票，以选出28个州议席代表。

希盟竞选24席，其次是国阵（23席）、同心党（16席）、土团党（7席）、国盟（5席）、土著权威党 （1席），以及独立人士（3席）。


卸下官职后火力全开，陆兆福吁甲选民阻国阵掌权

卸下官职后火力全开，陆兆福吁甲选民阻国阵掌权

扎希认为没必要内阁改组，“不如解散国会还政于民”

扎希认为没必要内阁改组，“不如解散国会还政于民”

甲选至今出现19警方投报，涉破坏纵火冲突等

甲选至今出现19警方投报，涉破坏纵火冲突等

甲州选今提前投票，中午投票率为80.01%

甲州选今提前投票，中午投票率为80.01%

若重新执政甲州，希盟承诺继续拨款在野议员

若重新执政甲州，希盟承诺继续拨款在野议员

诚信党促国阵体面退场，无需等被“赶出”内阁

诚信党促国阵体面退场，无需等被“赶出”内阁