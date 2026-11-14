警方向总检察署提呈共32份马六甲州选的调查报告，目前正等待进一步指示。

《马新社》报道，全国总警长卡立表示，警方在14天竞选期内共接获42宗投报，并据此展开调查。

他说，涉案内容主要为涉嫌拔除和焚烧党旗，以及煽动言论。

针对某政党一名具影响力人士在竞选期间的言论，卡立表示，警方完成调查报告，并提呈总检察署。

“警方援引刑事法典第505条文与第298条文调查此案，将传召该名人士录供。”

刑事法典第505条文涉及破坏公共安宁，第298条文则涉及以言语或手势等方式蓄意伤害他人宗教感情。

卡立未点名该具影响力人士的政治领袖身份，但就在竞选期的最后第二天，伊党主席哈迪阿旺在国阵与国盟的竞选压轴集会上致词时表示，穆斯林选民必须履行投票义务，以确保穆斯林领袖掌握领导权。

“穆斯林再坏，即使是由最糟糕的穆斯林来治国，他们也不会像非穆斯林那样残暴。”

上述言论随即引爆巨大争议，翌日（13日）哈迪办公室出面灭火，把问题归咎于《当今大马》报道时断章取义，误导民众。

开票夜望各方守法

卡立今天在爱极乐敦赛阿末沙哈布丁国小表示，警方将坚守职责，绝不会在调查过程中偏袒任何一方。

“警方共开启32份调查报告，全程秉持专业，绝不偏袒任何一方或政党。”

他说，马六甲今天投票全程顺利，未发生任何令人担忧的事故。

他指，警方在甲州选举期间共调派约3300名警官与警员维持公共秩序与安全，其中包括约1800名从外州调派的警力。

卡立补充，下午6点投票结束后，预计民众与各党支持者将聚集在计票中心，警方届时将驻守现场维持秩序。

他也希望各方谨守礼法、遵守法律，确保选举过程顺利结束。

本次甲州选举共有67万5166名普通选民拥有投票资格，以在28个州议席选出代议士。



