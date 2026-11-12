国会报道

国盟总秘书达基尤丁向行动党部长喊话，若不满前首相纳吉居家服刑就应该辞去部长职。

他今天在国会召开的开记者会上也促请首相安华考虑，向国家元首建议开除质疑纳吉获得特赦的部长。

“行动党部长们，你们全都应该辞职。”

“否则，我们挑战首相建议国家元首开除那些质疑特赦的部长。”

根据《新海峡时报》达基尤丁是在回应行动党反对让纳吉以居家服刑方式，服完SRC国际公司贪污案剩余刑期的立场时，发表上述谈话。

尊重特赦非为犯罪辩护

达基尤丁批评行动党的立场，坚持认为元首给予的特赦应该获得尊重及落实。

他说，在野党并非要为纳吉的不当行为辩护，也不是要挑战其定罪裁决。

“我们并不支持任何人所犯下的不当行为。”

“我们认为，重要的是确保每一名公民的权利都受到联邦宪法保障。”

他指出，纳吉从加影监狱转移至吉隆坡大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸服刑，不意味着对方已经获释。

他说，这名前首相仍须遵守特赦所附带的条件。

这项有条件特赦规定纳吉必须缴付5000万令吉罚款，而有关款项已于11月6日缴清。

陆兆福辞去交通部长职

11月10日，吉隆坡高庭在总检察署申请，要求厘清原有释放令的内容后，发出修订庭令允许纳吉在居家服刑。

当天，行动党秘书长陆兆福旋即辞去交通部长职。

他此前曾表示，一旦纳吉返回家中服刑，他的辞职便会生效。

根据陆兆福，这项决定体现了行动党的原则，以及该党对纳吉居家服刑课题的立场。

行动党强调，尊重国家元首依据宪法所拥有的特赦权力，但该党担心允许纳吉居家服刑可能向社会传递错误讯息，削弱问责精神。

该党也决定，其余部长及副部长将继续留在政府，以维护政治稳定。