工程部副部长阿末玛斯兰说，承包商和公用事业公司的铺路施工质量欠佳，被鉴定为导致联邦公路反复损坏，以致需要重新修补的因素之一。

他指出，导致道路损坏的其他因素，包括重型车辆超载、排水情况、天气因素和路龄。

他说，在2021年至2025年期间，森美兰的联邦公路维修和修复工作耗资4亿5700万令吉，全国同期的总开销则达106亿令吉。

他提到，该拨款涵盖各种工作范畴，包括日常维修、定期铺路保养及相关工作，以确保使用者时刻安全及舒适使用联邦公路。

“当局按照指南，包括道路技术指示、道路标准规格及道路技术说明，展开维修及修复联邦公路结构的工作，以保障铺路质量，从而提高联邦公路的耐久性。”

“至于道路维修及修复工作的执行机制，则取决于多项因素，包括道路损坏程度、重型车辆流量、道路等级、意外率及道路使用寿命周期，以确保沥青质量，并延长道路使用年限。”

LPT3准备征求建议书

阿末玛斯兰今日在国会下议院的问答环节，回答公正党波德申国会议员阿米努丁的提问，有关过去5年用于修复联邦公路反复损坏的拨款，包括屡次补路，以及导致道路损坏的主要原因。

针对国盟龙运国会议员旺哈山询问，有关拟采用公共及私人界合作模式落实的东海岸大道第三期工程（LPT3）最新情况，阿末玛斯兰说，首相署公共私人领域合作单位（UKAS）仍处于准备征求建议书（RFP）的阶段。

他解释，该计划建议通过公私合作模式，以私营化方式落实，开发成本将全数由得标者承担。

“工程部已向首相署UKAS提呈项目需求说明（SoN），以准备RFP文件，接着该建议将被带入内阁考量及决定。”



