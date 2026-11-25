国会报道

在2023年至今年10月期间，大马录得19万2689宗网络诈骗案，损失高达73亿3000万令吉。

内政部长赛夫丁说，在同一时期共有7万5266人被捕，其中6万9665人已被控上法庭。

他指出，仅今年截至10月，大马录得5万6802宗网络诈骗案，造成15亿6000万令吉损失，共有2万842人被捕，其中1万8369人已面控。

“任何企图在线上欺骗受害者的犯罪集团，钱骡户头是一个关键要素。在2023年至2026年10月期间，我们发现25万4546个户头，其中13万7699个户头已被控上法庭。

“我们也发现，许多学生涉及其中，同意把本身的户头作为钱骡户头。”

他今天在国会下议院问答环节，针对行动党巴生区国会议甘纳巴迪劳询问政府在打击网络诈骗和钱骡户头的最新进展，包括自2023年以来国人蒙受损失的总数，如此答复。

以电讯诈骗案居多

赛夫丁（上图）说，当局发现6种网络诈骗手法，分别为电讯诈骗、电子金融诈骗、爱情诈骗、电子商务诈骗、虚假贷款和虚假投资。

他指出，自2023年以来，电讯诈骗录得最多案件，高达7万3043宗，损失达21亿3200万令吉。

他提到，电商诈骗案数量居次，录得5万749宗，涉及5亿900万令吉；接着是虚假投资，录得2万7863宗，但损失金额更高，达34亿令吉。

“此罪案呈上升趋势，根据我们对受害者的分析，女性比男性多。每10名受害者当中，女性占6人，男性占4人，大部分是私人界雇员。”

致力提高人民意识

针对甘纳巴迪劳的附加提问，关于在打击网络诈骗所采取的行动，赛夫丁说，政府致力提高人民的意识醒觉，同时设立专线为997的国家诈骗应对中心（NSRC）。

“单在10月，我们接获3万通电话，相当于每天1000通。更多人拨电话及投诉，并非好事，因为意味更多人可能成为受害者。”

“然而，随着拥有意识，一旦受骗就马上投报。”

赛夫丁说，协助用户检查可疑电话号码或户头号码的Semakmule网站，自2020年10月至今已录得7800万人使用。

他指出，内政部持续加强与国际监管及执法机构的合作，例如国际刑警组织和美国联邦调查局，并通过打击网络犯罪行动计划加强东盟国家之间的信息共享。