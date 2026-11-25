下午4点07分更新

砂拉越选举 砂盟今天公布第13届砂拉越选举的全部82名候选人名单，其中包括11名新人，约占候选人总数的14%。

砂盟（GPS）主席阿邦佐哈里在土保党（PBB）总部举行的活动上，宣布这份候选人名单。

《马新社》引述阿邦佐哈里说，委派涵盖各成员党专业人士及青年的新面孔上阵，是砂盟推动政党年轻化，以及给予新一代领导人接班机会的举措之一。

他在公布候选人名单后的记者会上感谢，上一届代表砂盟服务的原任议员选择退下，让新面孔有机会出战。

“这是我们推动砂盟年轻化的一项举措。”

感谢盟党让路

针对团结政府内的多个政党，包括国阵、公正党及诚信党决定不参加本届选举，阿邦佐哈里（上图）表示感谢，并认为该立场有助于维护砂拉越的政治稳定。

身兼砂拉越总理及土保党主席的阿邦佐哈里也证实，他将第二度捍卫日廊（Gedong）议席。在此之前，他曾连续九届担任砂督（Satok）议员。

在本届砂拉越选举，土保党（PBB）出战47席，人联党（SUPP）出战18席，砂拉越人民党（PRS）出战11席，民进党（PDP）出战6席。

佐尼可施志豪加入人联党

《诗华日报》报道，人联党主席沈桂贤在砂盟公布候选人仪式之后的记者会上透露，英吉利里区原任议员佐尼可拉永及峇都林当区原任议员施志豪已获接纳加入人联党。

佐尼戈拉永于周一宣布退出民进党（PDP），并辞去所有党职，该决定于11月22日生效，但他强调仍会继续支持砂盟。

至于施志豪，他于2022年退出砂拉越全民团结党（PSB）后，以独立议员身份履职。

此外，沈桂贤感谢阿邦佐哈里对人联党的信任，并强调人联党将与其他成员党携手合作，确保砂盟在本届选举中致胜。

他说，人联党在本次选举安排多名新人上阵，包括浮罗岸、峇都林当、斯里阿曼及巴旺阿山，展现党内新旧交替及栽培新一代的努力。

他也向卸下选举重任的人民代议士表达感谢，尤其是成邦江前任议员法兰斯哈汀，过去逾30年来持续为当地人民服务，并对砂人联党作出贡献。

选举委员会已将提名日定于11月28日，12月8日提前投票，并于12月12日举行投票。

在2021年砂拉越选举中，砂盟在82个议席中赢得76席，砂拉越全民团结党（PSB）赢得4席，行动党则获得2席。

砂盟候选人名单：

N1 欧巴：比利苏章（Billy Sujang ）

N2 石隆门：亨利吉聂（Henry @ Harry Jinep ）

N3 丹绒达都：阿兹祖安努亚（Azizul Annuar Adenan）

N4 邦带达迈：阿都拉曼朱乃迪（Abdul Rahman Junaidi）

N5 迪玛拉勿：哈兹兰（Hazland Abg Hipni）

N6 杜邦：法兹鲁丁（Fazzrudin Abdul Rahman）

N7 三马连：莎丽花哈茜达（Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali）

N8 砂督：依布拉欣巴基（Ibrahim Baki）

N9 浮罗岸：黄笃荣

N10 朋岭：黄鸿圣

N11 峇都林当：施志豪

N12 哥打圣淘沙：叶耀星

N13 巴都吉当：罗克强

N14 石角： 沈桂贤

N15 雅沙再也：阿都卡林（Abd Karim Rahman Hamzah）

N16 摩拉端：达央诺菲扎瓦蒂（Dayang Nurfizawati Abang Abdul Karim）

N17 老港下：韩查依布拉欣（Hamzah Ibrahim）

N18 瑟冷布：米罗西慕（Miro Simuh）

N19 曼旺：耶理苏修（Jerip Susil）

N20 打叻：罗兰沙嘉（Roland Sagah Wei Inn）

N21 打必律：西蒙西南（Simon Sinang @ Sinang Bada）

N22 格杜：马丁本（Maclaine Ben @ Martin Ben）

N23 武吉士慕加：约翰依鲁斯（John Ilus）

N24 沙隆再也 ：艾德拉里乌（Aidel Lariwoo）

N25 实文然：尤索夫仄（Yussuf Chik）

N26 日廊：阿邦佐哈里（Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Openg）

N27 诗巫瑶：朱莱希诺拉威（Julaihi Narawi）

N28 龙芽：达央诺拉查（Dayang Noorazah Awang Sohor）

N29 本丁玛洛：阿旺纳斯法里尼（Awg Nashfarini Awg Sarbini）

N30 巴莱林吟：史诺丹拉旺（Snowdan Lawan）

N31 武吉巴古南：蒙达干（Mong Dagang）

N32 成邦江：里奥纳里鲍（Leonard Libau Anol）

N33 英吉利里：佐尼可拉永（Johnical Rayong Ngipa）

N34 巴当艾：麦康慕森（Malcolm Mussen Lamoh）

N35 沙里拔：莫哈末拉兹（Ricky @ Mohammad Razi Sitam）

N36 拉耶：杰拉德伦达嘉布（Gerald Rentap Jabu）

N37 武吉沙班：阿玛道格拉斯（Amar Douglas Unggah Embas）

N38 加拉甲：莫哈末杜里（Mohamad Duri）

N39 克连：费莱德比利（Friday Belik）

N40 甲望：诺依法兹维（Nor-E-Fadzwie Salleh）

N41 瓜拉拉让：连达立（Talif @ Len Salleh）

N42 斯莫：阿都拉赛多（Abdullah Saidol）

N43 拉佬：沙菲益阿末（Safiee Ahmad）

N44 哲莫仁：祖安达再也（Juanda Jaya）

N45 卢勃： 范长锡

N46 马拉端： 陈冠勋

N47 巴甘：威廉玛旺（Wiliam Mawan Ikom）

N48 美銮：罗兰杜亚（Rolland Duat Jubin）

N49 尼麻：亚历山大唐纳（Alexander Donald）

N50 马占：阿伦西登（Allan Siden Gramong）

N51 武吉阿瑟：钱进一

N52 都东：张庆信

N53 巴旺阿山：刘可杰

N54 柏拉旺：程明智

N55 南甲：安华拉拜依（Annuar Rapa’ee ）

N56 达叻：花蒂玛陈赛明（Fatimah Abdullah @ Ting Sai Ming）

N57 德连：罗依斯顿瓦伦丁（Royston Valentine ）

N58 万年烟：阿都耶谷阿比（Abdul Yakub Arbi）

N59 达敏：克里斯多福吉拉（Christopher Gira Sambang）

N60 卡古斯：约翰西基（John Sikie Tayai）

N61 柏拉固：瑟里索洛哥（Cerisologo Sabut）

N62 加迪拔：里丹阿山（Lidam Assan）

N63 武吉哥兰：杰菲逊查密（Jefferson Jamit Unyat）

N64 峇类：尼古拉斯古迪（Nicholas Kudi Jangai Maseng）

N65 布拉甲：里旺拉岸（Liwan Lagang）

N66 穆仑：肯尼迪朱拜（Kennedy Chukpai Ugon）

N67 日拔：依斯干达道奇（Iskandar Turkee）

N68 丹绒巴都：潘隆铭

N69 格盟纳：斯里史蒂芬伦迪（Stephen Rundi Utom）

N70 三马拉如：玛章冷吉（Majang Renggi）

N71 柏戈奴：诺法汀莎法瓦妮（Nurfatin Syafawani Tahamat）

N72 蓝卑尔：里宾拉末（Ripin Lamat）

N73 卑尔骚：陈超耀

N74 埔奕：俞小珊

N75 史纳汀：李景胜

N76 马鲁迪：朋光曼吉（Penguang Manggil）

N77 德朗乌山：丹尼斯奥（Dennis Ngau）

N78 姆鲁：格拉瓦加拉（Gerawat Gala）

N79 武吉哥打：阿都拉曼依斯迈（Abdul Rahman Ismail）

N80 巴都达瑙：杰克连（Jack Liam）

N81 峇加拉兰：巴鲁比安（Baru Bian）

N82 武吉沙里：阿玛阿旺登雅（Amar Awang Tengah Ali Hasan）



