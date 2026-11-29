机密文件揭露，尽管内部制裁团队反对，德意志银行（Deutsche Bank）仍为一宗牵涉缅甸军方的岸外天然气项目提供融资。

缅甸军方发动政变推翻民选政府将近一年后，德意志银行于2022年1月接获客户——油田服务公司哈里伯顿（Halliburton）的申请，要求提高该公司在缅甸岸外佐迪卡（Zawtika）气田作业的履约保函额度。

该笔原本约70万美元的履约保函于2018年9月签发，受益人为哈里伯顿的客户、握有佐迪卡气田多数股权的泰国国营石油公司（PTTEP International Limited）。

气田其余20%股权则归国营的缅甸石油天然气企业（MOGE）所有，让该公司得以从中分得部分收益。这笔融资的用途，正是支付气田作业所需的油管与泵送服务。

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图说：佐迪卡气田开采的天然气输送上岸后，绝大部分出口至泰国，小部分则留在缅甸供国内发电。

针对2022年将保函提高至逾100万美元的申请，德意志银行一名制裁事务官员在内部提出警告，提醒“调查显示佐迪卡气田由缅甸石油天然气企业持有，而联合国调查表明，该公司如今由缅甸军政府掌控”。

缅甸流亡民族团结政府电力与能源部秘书苏山埃（Saw San Aye）曾任职于缅甸石油天然气企业，他证实，“佐迪卡项目的收益透过缅甸石油天然气企业，直接流向军政府”。

国际组织“公布你所支付”（Publish What You Pay）2021年6月的报告发现，缅甸石油天然气企业的收益是缅甸军方最大的单一外汇来源。

然而，德意志银行最终仍批准该交易，声称资金并未直接流向缅甸石油天然气企业，也不涉及任何受制裁实体。

该行仅凭“客户确认无军方介入”便放行，可见银行除了采信哈里伯顿的片面之词，并未进一步展开尽职调查。

外泄文件披露，交易获批后短短数日，制裁咨询团队一名高级成员便提出疑虑，认为“进一步提高银行保函金额，恐被视为间接便利缅甸石油天然气企业及缅甸军政府获取利益”。

这名职员总结，提高保函额度违背银行减少或终止涉足缅甸军方业务的目标，“因此本应予以拒绝”，并追问“是否有办法撤回这项修改申请”。

不过，交易最终无法逆转，银行也未就此呈报任何异常事件报告。

“血钱运动”（Blood Money Campaign）发言人内乌莉莉（Nway Oo Li Li）反驳油气服务供应商所谓“降低共谋程度”的说法。该组织在缅甸政变后成立，旨在切断流向军政府的外汇渠道。

内乌莉莉说：“来自能源机构缅甸石油天然气企业的资金，透过正规国际银行渠道流动。军方得以借助国际银行、中间银行及汇款网络，动用这些收入采购武器、航空燃油、军机及其他军事装备。”

“这些公司必须交代的是，他们提供的服务究竟在多大程度上助长了这个由军政府操控的能源领域，继续透过缅甸石油天然气企业运作。这个军政府正犯下战争罪、严重侵犯人权及大规模暴行。”

德意志银行批出这笔交易之际，外界正高度审视缅甸天然气领域与军政府之间的关联。就在交易获批前几天，油气巨头道达尔能源（TotalEnergies）与雪佛龙（Chevron）刚宣布撤出缅甸的计划，理由是要“限制缅甸国家石油公司MOGE获取的资金流”。

倡议组织“为缅甸争取正义”（Justice for Myanmar）在2021年2月，即政变发生仅一个月后发表的报告，便明确指出佐迪卡天然气项目的收益正透过缅甸石油天然气企业流向军方。

外泄文件也附有一封联合国缅甸人权状况特别报告员于2021年8月致德意志银行的信函副本。信中质问该行如何处理“涉及缅甸国营企业，且与美国或英国有所关联”的交易。

尽管外界无从得知该行的正式回复，但在商讨如何回信时，银行高层人员坦言“担忧”，“即便经过审查，我们仍可能无法察觉”银行是否卷入“与缅甸军方的往来”。

哈里伯顿保函获批后短短数周，欧盟于2022年2月21日正式通过第四轮针对缅甸的制裁，将缅甸石油天然气企业列入制裁名单。

政变后油气企业仍留下

哈里伯顿并非德意志银行在2022年1月唯一接洽的美国油田服务商。总部设于德州的能源科技公司贝克休斯（Baker Hughes），当时也向该行申请开立备用信用证（SBLC），以向同样位于佐迪卡气田的泰国国营石油公司供货。

银行全球制裁事务主管对此表示忧虑，直指该项目与前一年夺权的缅甸军政权脱不了关系：

“鉴于缅甸石油天然气企业极可能由缅甸军方控制，且以下交易的受益方为泰国国营石油公司，而后者最终会把保函带来的利益间接转移给缅甸石油天然气企业……根据本行政策，这正是我希望拒绝的那类交易。”

目前尚不清楚这笔交易最终是否因这番介入而遭拒，也不明为何同一套标准并未套用在哈里伯顿的交易上。

2023年曾有非政府组织发表报告，详述油气企业涉足缅甸的程度。贝克休斯当时回应称，自政变以来公司“未曾签署新合约”，在当地也仅留有“极少数人员，以维持关键的安全与营运需求”。

然而，德意志银行内部流传的一份电子表格却显示，该行曾于2021年7月和8月，向一家名为“贝克休斯国际控股有限公司（仰光分行）”的实体开出新信用证。

同一份表格还记录，即使在政变之后，德意志银行仍持续向泰国国营石油公司仰光分行开出信用证，而该公司当时正与缅甸石油天然气企业合作经营多项联营项目。

2023年一份报告发现，贝克休斯和哈里伯顿在缅甸军事政变后，均在当地录得盈利。

根据“血钱运动”与“为缅甸争取正义”掌握的公开证据，两家公司至今仍在缅甸营运。

2026年7月，英国缅甸运动（Burma Campaign UK）将哈里伯顿与贝克休斯双双列入与缅甸军政府挂钩的“黑名单”（Dirty List）；而就在2026年4月，哈里伯顿还曾刊登广告，招聘驻仰光的油气服务相关职位。

目前并无迹象显示相关交易违反了制裁令。

贝克休斯和哈里伯顿均未回应媒体置评请求。德意志银行则针对这项调查重申其2023年回复“拒绝与种族灭绝者做生意”（No Business with Genocide）组织公开信的声明，强调“除了采取措施确保遵守联合国、欧盟及美国的制裁令，德意志银行也持续执行内部政策，以限制与缅甸的业务往来”。

编按：

本文由独立新闻网站《今日缅甸》（Myanmar Now）与非营利调查研究机构“数据台”（Data Desk）联合报道。

印度作家兼记者乔西约瑟夫（Josy Joseph）与南非调查记者卡迪嘉莎丽菲（Khadija Sharife）取得了这批名为“德意志银行内幕”（Inside Deutsche Bank）的外泄机密文件。

这项“德意志银行内幕”调查报道由南非媒体机构Barracuda Media NPC统筹，并获德国数据与研究中心（DARC）提供技术支援。

全球逾50个国家的50多家媒体参与了这项跨国调查，包括《当今大马》、印尼《Tempo》、韩国《Newstapa》、非洲《Africa Uncensored》、法国《世界报》（Le Monde）、美国《纽约时报》（The New York Times）及德国《明镜》周刊（Der Spiegel）。欲查阅完整参与媒体名单，可浏览项目网站：inside-db.com。



