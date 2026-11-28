砂拉越选举

砂盟在砂拉越选举中创下29个议席不战而胜的纪录，引发外界对民主制衡机制的担忧。分析员警告，在野党势力若削弱，可能导致对州政府的监督力度减弱。

受访分析员提醒，不应将不战而胜等同于获得民众支持，并质疑砂盟（GPS）后座议员是否足够独立，向州政府问责。

选举委员会今日较早前证实，砂盟超越砂拉越此前在1996年创下的19个议席不战而胜纪录。

砂盟在砂拉越州议会82个议席中，有29席因没有对手而直接当选，距离简单多数议席仅差13席。

不战而胜的候选人包括砂拉越看守总理兼砂盟主席阿邦佐哈里，以及两名看守副总理阿玛阿旺登雅和阿玛道格拉斯守。

相比之下，2021年砂拉越州选的82个议席全部出现竞争。砂盟赢得76席，砂拉越全民团结党（PSB）获得4席，行动党则赢得2席。

理科大学学者西瓦（Sivamurugan Pandian，下图）受访时指出，强势政府可以带来政治稳定，但不应以牺牲民主问责为代价。

“如果缺乏有效的政治竞争，州议会内部的问责机制可能会变得更加薄弱。”

西瓦说，不战而胜的成绩既反映砂盟的组织实力，也反映在野党无法提供可信的替代选择，而后者所起的作用更大。

半岛政党退场

公正党、诚信党及国盟（包括土团党）决定不参加此次州选，引发外界对砂拉越选举竞争情况的担忧。

行动党原本计划竞选12个议席，随后宣布在史纳汀（Senadin）及巴旺阿山（Bawang Assan）增加两名候选人。

行动党砂拉越主席张健仁表示，选民应拥有选择权，并享有更强有力的制衡机制。

与此同时，达雅党（PBDS）竞选29席，肯雅兰全民党（PBK）则竞选17席，此外还有其他小型政党及独立人士参选。

然而，这些政党是否能够填补全国性政党退出后留下的政治真空，仍是一个问题。

针对创纪录的不战而胜议席，选委会主席南兰哈伦说，这项结果是民主程序的一部分。

两天前，社会动力推进协会（Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat，简称PPDM）提醒，不战而胜剥夺选民评估现任议员、比较候选人，以及通过选票向民选代表问责的机会。

重回单一联盟主导局面

双威大学政治学者黄进发受访时表示，更大的隐忧并非砂盟最终取得多大的多数优势，而是在野党是否几乎被全面消灭。

黄进发说，在野党势力薄弱的迹象包括，政府能够轻易通过具争议的计划，或在在野党州议员提出挑战后，将他们逐出州议会。

他补充，砂拉越正回到2006年州选之前由单一联盟主导政治的局面。当时，全国在野党在砂拉越取得重大突破。

“在2006年行动党和公正党赢得71个议席中的7席之前，砂盟一直享有一党独大的局面，甚至比国阵在联邦层面的主导地位更强。”

“经历过去20年全国反对党势力的起起落落后，砂盟成功将砂拉越重新塑造成一党独大的州属。”

在2006年砂拉越州选中，砂拉越国阵赢得71席中的62席。行动党获得6席，公正党及砂拉越国民党（SNAP）各赢得1席，剩余1席则由独立候选人胜出。

砂盟于2018年成立，由砂拉越国阵的四个前成员党组成，即土保党（PBB）、人联党（SUPP）、砂拉越人民党（PRS）及民进党（PDP）。成立背景是国阵在联邦层面败选。

砂盟能否自我制衡？

马来西亚国际伊斯兰大学政治学者莎扎（Syaza Shukri）则认为，由于多个全国性政党没有参与选举，砂盟的选举实力并未受到全面考验。

她说，如果选民拥有更多选择，就无法确定他们会作出怎样的回应。

莎扎指出，在缺乏强大在野党的情况下，监督州政府及要求其承担责任的任务，将越来越落在砂盟后座议员身上。

“问题在于，他们（砂盟州议员）是否拥有足够的政治自主权来履行这项职责。”

她说，政治竞争也可能日益从选举转移至砂盟内部，尤其是在候选人遴选方面。

另一方面，黄进发指出，一些结构性因素可能进一步巩固砂盟的执政地位。

其中包括砂拉越至今没有举行地方选举，尽管该州不受1976年地方政府法令约束。

他说，这消除了地方层面出现其他政治权力中心的可能性。

他指出，砂拉越州政府州议员每年获得800万令吉选区拨款，相比之下，该州联邦政府议员每年获得430万令吉。

“这有助于巩固砂盟对选民的掌控，尤其是在较不发达地区；同时也加强该党对州议员的控制，因为敢于直言的执政党后座议员可能被取消选区拨款，进而失去选民支持。”

黄进发指出，除了州议会之外，选举被视为“早已尘埃落定”的观感，也可能降低选民的投票热情。

黄进发说，这种情况也反映了单一选区相对多数制所存在的深层问题，即落败候选人所得的选票，无法转化为其所属政党的议席。

莎扎同样表示，如果选民认为整体选举结果已经决定，竞争选区的选民可能会觉得没有太大理由出来投票。

不过，地方课题及个别候选人的吸引力，仍可能促使他们投票。

联邦谈判筹码有其局限

不过，分析员对于砂盟在砂拉越日益扩大的政治主导地位，是否会在下一届全国大选前转化为更大的联邦谈判筹码，持有不同看法。

莎扎指出，由于砂拉越没有其他可与砂盟相提并论的政治势力，联邦政治阵营的双方都有意争取砂盟支持。

西瓦表示，砂盟在国会的实力及其战略地位，可能进一步加强砂拉越在1963年马来西亚协议、财政自主权及发展拨款谈判中的影响力。

不过，砂盟很可能会优先考虑砂拉越的利益，而不会自动与任何联邦政治阵营结盟。

另一方面，黄进发提醒，不应假设砂盟在州选中取得压倒性胜利，就会促使该党推动提前举行全国大选。

根据第15届全国大选的投票模式，黄进发提出一个假设情境：如果国阵与国盟成功整合彼此的选票，两者合计可能赢得122个国会议席。

“这将使他们无需获得沙巴及砂拉越政党的支持，也能组成联邦政府。”

黄进发指出，这种结果将削弱砂拉越的谈判筹码，因此砂盟不太可能支持提前举行全国大选。



