张庆信范长锡再获砂盟委派，上阵各自州席守土
两名联邦内阁成员继续获得砂盟委派，在来临砂拉越选举中捍卫各自的州议席，两人是旅游部长张庆信和种植及原产业部副部长范长锡。
张庆信也是民都鲁国会议员，他将再次上阵东都（Dudong）州议席；范长锡则是泗里街国会议员，他将出战卢勃（Repok）。
《马新社》报道，砂盟（GPS）主席阿邦佐哈里今日在土保党（PBB）总部召开记者会，公布全部82名候选人名单。
这项宣布也引起关注，因为原任英吉利里（Engkilili）州议员佐尼可拉永（Johnichal Rayong Ngipa）退出民进党后，于今天加入人联党（SUPP），仍获砂盟委派上阵。
砂拉越选举
两名联邦内阁成员继续获得砂盟委派，在来临砂拉越选举中捍卫各自的州议席，两人是旅游部长张庆信和种植及原产业部副部长范长锡。
张庆信也是民都鲁国会议员，他将再次上阵东都（Dudong）州议席；范长锡则是泗里街国会议员，他将再次出战卢勃（Repok）。
《马新社》报道，砂盟（GPS）主席阿邦佐哈里今日在土保党（PBB）总部召开记者会，公布全部82名候选人名单。
这项宣布也引起关注，因为原任英吉利里（Engkilili）州议员佐尼可拉永（Johnichal Rayong Ngipa）退出民进党后，于今天加入人联党（SUPP），仍获砂盟委派上阵。
黄顺舸没有寻求蝉联
而自1991年以来一直担任巴旺阿山（Bawang Assan）州议员的黄顺舸，此次没有寻求蝉联。砂盟改派新人刘可杰上阵。
佐尼可和黄顺舸近日宣布退出民进党，并辞去党内所有职务。
此外，有数名资深领袖没有再次获得砂盟提名，包括原任摩拉端（Muara Tuang）州议员依德里（Idris Buang）、原任成邦江（Simanggang）州议员弗朗西斯（Francis Harden Hollis），以及原任柏戈奴（Bekenu）州议员罗丝（Rosey Yunus）。
他们各自的议席将由新人接替，分别是达央（Dayang Nurfizawati Abang Abdul Karim）、里奥（Leonard Libau Anol），以及诺法汀（Nurfatin Syafawani Tahamat）。
与此同时，获提名人选还包括黄鸿圣上阵朋岭（Pending），原任峇都林当州议员施志豪及原任峇加拉兰州议员巴鲁比安也将代表砂盟再次上阵寻求守土。
砂盟今天公布第13届砂拉越选举的全部82名候选人名单，其中包括11名新人，约占候选人总数的14%。
阿邦佐哈里在土保党总部举行的活动上，宣布这份候选人名单。
砂拉越选举提名日是11月28日，12月8日提前投票，并于12月12日投票。
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