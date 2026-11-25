两名联邦内阁成员继续获得砂盟委派，在来临砂拉越选举中捍卫各自的州议席，两人是旅游部长张庆信和种植及原产业部副部长范长锡。

张庆信也是民都鲁国会议员，他将再次上阵东都（Dudong）州议席；范长锡则是泗里街国会议员，他将出战卢勃（Repok）。

《马新社》报道，砂盟（GPS）主席阿邦佐哈里今日在土保党（PBB）总部召开记者会，公布全部82名候选人名单。

这项宣布也引起关注，因为原任英吉利里（Engkilili）州议员佐尼可拉永（Johnichal Rayong Ngipa）退出民进党后，于今天加入人联党（SUPP），仍获砂盟委派上阵。

