行动党秘书长陆兆福表示，该党建议来届槟州选举与全国大选同步举行，以提高投票率。

他今天为槟州行动党代表大会主持开幕礼后说，分开举行选举可能导致投票率更低，如同此前在6场州选出现的情况，包括柔佛、马六甲和森美兰。

“因此，为确保达到更高的投票率，同时选举是更好的选择。”

出席者包括行动党顾问林冠英、槟州首长兼槟州希盟主席曹观友，以及行动党槟州主席兼企业发展及合作社部长沈志强。

陆兆福说，该建议先将提呈行动党中委会讨论，接着带入希盟商议。

较早前，陆兆福在致词提议槟州议会与国会同步解散，以一并举行选举，此动议获得出席代表的大多数支持。

放眼执政槟州

另一方面，沈志强在致词时说，党放眼执政槟州政府第5届，无论谁获选为槟州首长。

他指出，党机关将全力支持党领导层决定的人选，以确保继续执政槟州。

他也概述槟州主行动党的3个主要使命，即维持槟州作为经济领头羊的地位、捍卫多元社会及打造一个关怀的社会。

他指出，该党将着重于两大战略，分别是加强为人民的服务，以及增进社会团结精神。

他说，同时也必须继续加强团结，以确保政治稳定和州发展得以持续。

他也提到为期50年的槟州3.0 长期计划，该计划旨在把该州的经济从低成本、低利润和低薪金模式，转型为带来更高利润和薪金的高价值经济模式。



