副首相法迪拉提醒砂盟竞选团队，切勿因在第13届砂拉越选举中有29个州议席不战而胜而松懈或过度自信，反之应继续努力，确保赢得所有82个州席。

他说，胜选包括不战而胜，并非一种仅供庆祝的“特权”，而是一项必须以高度责任感承担的重大使命。

他指，获得委托的候选人必须了解人民的期望与需求，并确保兑现所有承诺，带领砂拉越迈向发展与繁荣。

法迪拉也是砂盟党鞭兼土保党副主席，他今日在甘榜新佐出席比达友竞选机制推介仪式后，向记者这么说。

他提到，砂盟至少需要赢得76个议席，才能取得稳固胜利，而该联盟将争取赢得全部82个议席，以确保砂拉越的斗争及发展议程能够持续推进，包括《2030年后冠病发展策略》。

“因此，那些不战而胜的选区受促启动各自的竞选机制，协助仍面对竞争的砂盟候选人。”

巩固联盟在联邦地位

此外，法迪拉在活动上致词时说，砂盟在本届选举取得压倒性胜利，对于在第16届全国大选前，巩固该联盟在决定联邦政府领导方向的地位至关重要。

他说，尽管砂盟在团结政府成立时仅拥有23个国会议席，但该联盟在决定联邦政府领导层方面发挥重要作用。

“尽管我们只有23个国会议席，但谁决定由谁领导团结政府？是砂盟。因此，我说比达友选区非常重要，尽管只有8个议席，我们的声音依然重要，在州议会有影响力，能够参与制定州政府政策与策略。”

他也认为，原定最迟于2028年举行的第16届全国大选，可能提前至明年举行。