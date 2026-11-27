国盟也加入行列，宣布不参与砂拉越选举，砂盟似乎接近轻松胜选。

国盟主席阿末三苏里今日发文告指出，尊重砂拉越人民决定州领导层及发展方向的权利。

“国盟将继续关注影响砂拉越人民利益的课题，并在联邦层面传达他们的心声。”

“我希望选举过程顺利进行，所有砂拉越人民都能和平履行投票责任。”

国盟在提名日的前一天宣布不参选，此前国阵、公正党、诚信党、土团党、宏愿党及伊党也决定不参与这场州选。

国阵是根据巫统与砂盟核心成员党土保党的共识，决定不派出候选人。

与此同时，由看守砂拉越总理阿邦佐哈里领导的砂盟，将竞选全部82个州议席。

在2021年州选中，砂盟赢得所竞选的82个议席中的76席。

轻松胜选在望？

砂拉越公民组织社会动力推进协会（Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat，简称PPDM）昨日预测，砂盟可能会在多达44个议席不战而胜。

砂拉越议会共82席，单一政党或阵营只要赢得42席，即可取得简单多数优势。

而在此前，国阵、伊党、宏愿党、公正党、诚信党、土团党纷纷表明不会上阵本届砂选。

行动党则宣布将上阵14席；达雅党预计出战约26席，会在其中1席与行动党对垒；肯雅兰全民党料参选12席，其中11席与行动党或达雅党重叠；全民党可能竞选1至3席。

倘若上述布局敲定，则砂盟仅会在38至41个选区迎来对手挑战。

若相关议席出现独立人士或本土小党参选，则局势可能有变。

众多半岛政党弃战下，砂盟很可能会在明天提名程序后就拿下多数议席而执政。对此，选委会今日较早前表示，他们正为这种可能作准备。

明天将是砂拉越选举提名日，投票日定于12月12日，提前投票则于12月8日举行。



