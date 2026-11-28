第13届砂拉越选举今日迎来提名日，82个提名中心于早上9点同步开放提名。

提名程序持续1小时至早上10点结束，之后选举官正式公布符合参选资格的候选人名单。

截至昨晚8点，来自各政党及独立人士的144名准候选人宣布参选，争取选民的委托。

其中包括砂盟（GPS）的82名候选人、达雅党（PBDS）26人、行动党（DAP）及肯雅兰全民党（PBK ）各14人、全民党（PBM）3人，以及5名独立人士。

截至目前，其中37个议席仅出现一名准候选人，全部来自砂盟；另有31个议席出现两名准候选人、13个议席有3名准候选人，以及1个议席有4名准候选人。

在提名程序完成后，为期14天的竞选期随即开始，直至12月11日晚上11点59分，随后12月12日举行投票，提前投票日则定于12月8日。

支持者为候选人造势

根据《马新社》观察，提名日的热烈气氛从清晨7点便已开始，参选政党的支持者纷纷涌入提名中心附近，为候选人造势。

媒体人员也从清晨起便驻守现场，以确保全面报道砂拉越选举提名情况。

为确保提名程序顺利进行及维护公共安全与秩序，警方已在热点地区实施严格的管制措施。

今日早上，包括古晋、西连、美里及三马拉汉在内的大部分地区天气阴沉，并伴有小雨，而诗巫等地区则下着雨。

本届州选共有205万8781名合格选民，其中包括203万4373名普通选民、1万3575名军人及其配偶，以及1万833名警员及其配偶。



