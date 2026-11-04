同心党宣布，前马六甲州行动党主席吴良山及资深工运领袖戈巴尔将参与该党在马六甲州选的竞选活动。

同心党共同领袖拉菲兹今日发文告指出，两人分别拥有丰富的政治及工会运动经验，此次将参与同心党的马六甲州选竞选工作。

吴良山曾担任多届马六甲州议员，先后于1995年至2004年出任东街纳（Tengkera）州议员、2004年至2008年出任怡力州议员、2008年至2013年出任格西当州议员，以及2013年至2018年出任鲁容州议员。

他也曾于2005年至2015年担任马六甲行动党主席，拥有逾20年的州议会服务经验。

本周末开始助选

戈巴尔（Gopal Kishnam）则是马来西亚资深工运领袖，现任全国交通器材及相关工业工友职工会（NUTEAIW）总秘书，同时也是新成立的马来西亚职工会联合会（MFTU）筹委会总秘书。

他过去也曾担任马来西亚职工总会（MTUC）总秘书，并于今年10月正式加入同心党，成为该党党员。

拉菲兹指出，吴良山将于本周六（11月7日）出席同心党在格西当州议席举办的政治演讲，地点为亚洲花园操场（Padang Taman Asean），即喜灵宫关帝庙对面。

至于戈巴尔参与马六甲州选举竞选活动的具体安排，同心党将于稍后公布。



