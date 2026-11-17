慈悯基本援助金（SARA）的全国使用率截至目前超过95%，未使用的援金不足5%。

财政部副部长刘镇东指出，在砂拉越，该使用率为93%，只有7%未使用或失效。

他今日在国会下议院问答环节回答砂盟斯里阿曼国会议员多丽丝的附加提问时说，全国使用率超过95%，意味着全国未使用的援金不到5%。

多丽丝询问财政部，是否掌握未花费或已失效的SARA援金数额，以及商品选择有限是否为其中一个原因。

政府多措施协助人民

刘镇东指出，慈悯援助金（STR）及SARA的拨款将从今年的150亿令吉，增至2027年的160亿令吉。

他说，SARA的专项拨款也从2026年的80亿令吉增至明年的100亿令吉，相比之下，这项计划于2023年推出时，拨款仅为2亿令吉。

“截至11月15日，砂拉越逾90万名每月SARA受惠者的使用率达100%，消费额超过7亿2500万令吉，其中包括斯里阿曼县逾2万3000名受惠者。”

“至于全民SARA，砂拉越逾190万名受惠者的使用率达93%，消费额超过1亿8200万令吉。”

他呼吁所有每月SARA及全民SARA受惠者，在12月31日前用完援金余额，因为该援金须在本年度内用完，不能留到明年使用。

此外，刘镇东在回答国盟加埔国会议员哈丽玛阿里的附加提问时说，政府不能仅依靠现金援助及SARA应对生活成本问题。

“政府不能只依靠一种方式，也就是发放现金援助及SARA等援助。这意味着，经济及生活成本问题需要通过多种方式应对，而这只是其中一种。”

他补充，其他方式包括提高最低薪金及落实合理薪资，以协助有需要的群体。



