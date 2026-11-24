国会报道

行动党马六甲市国会议员邱培栋日前质疑瓜登营业场所须在周五祈祷时段暂休的指令，对此，首相安华交由警方调查邱培栋的言论。

安华表示，尽管邱培栋已道歉，但交由警方调查，以确定其言论是否触犯宗教敏感课题。

“这很明确，尽管他现在已道歉，但我交由警方调查。至于他在道歉后所发表的言论是否构成问题，则由警方作出决定。”

安华今日在国会下议院回答国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索的附加提问时，如此指出。

鲁索质疑，在涉及宗教、种族及王室（3R）课题的执法行动中，是否存在双重标准。

鲁索提及涉及邱培栋、前白沙罗国会议员潘俭伟，以及巴西古当国会议员哈山卡林的数项争议，并声称当局在处理这些案件时采取的行动并不一致。

邱培栋早前走访登嘉楼后，在面子书贴文，反对瓜拉登嘉楼地方当局强制商店在周五暂停营。

不过这番言论却招致来外界抨击，也挨自家人的批评，包括公正党汉都亚再也国会议员阿当阿里和行动党文冬国会议员雪芙拉。

面对党内外排山倒海的抨击后，邱培栋之后公开道歉。

否认双重标准

针对双重标准指控，安华强调，只要有人针对某项言论报警，就没有任何人能够豁免于警方调查。

“难道会有人高高在上，达到神明的地位，以致不能接受调查吗？在我们的制度下，只要有人报警，任何人都没有豁免权，都可以被传召问话和接受调查。”

不过，安华指出，调查不一定会以提控告终，因为被调查者必须获得机会，解释他们发表有关言论时的真正意思。

他也否认当局对在野党人士采取执法行动的速度，比对政府阵营人士更快，并表示自己检视了数宗涉及在野党领袖的案件。

安华也承认，涉及政府机构的课题通常会加快调查进度，但强调是否提控某人，仍取决于调查结果。

至于哈山卡林，安华表示，他个人并不倾向于对哈山卡林采取行动，但由于有关言论被诠释为侮辱王室机构，因此调查仍必须继续进行。

“因此，调查必须继续进行。”

安华也强调，不应放任侮辱及诽谤行为，包括通过传播图片进行的相关行为，因为这不仅涉及王室机构，也可能损害其他人士的尊严。

他说，社会必须明白，调查行动也可以是为了给予当事人解释的机会，以及发挥教育作用，而不一定意味着最终会提出控状。