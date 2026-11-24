在昌明政府执政届满四周年之际，安华强调在领导政府期间，成功巩固经济及增强经济韧性，并节省了155亿令吉。

安华今日在社交媒体贴文表示，国内生产总值（GDP）增长图表显示，2025年经济增长率达5.2%，而国行预测2026年经济增长率介于4%至5%。

安华也贴出图表指出，大马成功维持低且受控的通货膨胀率，即1.8%，以及创下10年来最低纪录的失业率，即2.9%。

安华强调，马币成功走强，成为东南亚表现最佳的货币。从2022年11月至2026年5月，汇率从4.75令吉兑1美元，升至3.95令吉兑1美元。

此外，马来西亚的外汇储备也创下10年来的新高，达到1321亿6000万美元。

安华于2022年11月24日受委并宣誓就任首相，同时领导由多个主要政党组成的团结政府，包括希盟、国阵、砂盟及沙盟。

他说，这四年并不是一段短暂时期，当时经济处于压力之下，国家财政状况受到限制，而人民则面对生活成本不断上涨的困境。

“长期根深蒂固的治理弱点及贪污行为，也要求我们有勇气作出改变。”

“自从我踏入首相署的第一天起，我的决心就是复苏国家，并改善人民的生活。这并不是一段容易的旅程，但这份托付必须继续以全力承担。”

“在过去四年里，我们共同为马来西亚建立了更稳固的基础。国家财政状况获得整顿，治理水平得到改善，机构改革得以推动，人民福利也持续获得加强。”

采取措施节省开支

在节省开支方面，安华也详细说明节省开支的来源，以及有关款项的用途。

他列出五项已落实的措施，即目标式电费补贴（60亿令吉）、鸡肉价格自由浮动（10亿令吉）、目标式柴油补贴（50亿令吉）、RON95汽油补贴合理化措施（25亿令吉），以及取消鸡蛋补贴（10亿令吉）。

他说，从2022年至2026年，这些措施所节省的款项被拨往主要领域，包括教育、医疗、农业，以及妇女与家庭领域。

此外，节省下来的款项也用于人民援助计划，例如慈悯援助金（STR）和慈悯基本援助金（SARA）、开学援助金、免费食物补助计划（RMT），以及社会福利局援助金。

安华强调，这段旅程仍然漫长，还有许多工作正在进行，并意识到衡量国家进步的真正标准，是每个家庭的生活是否变得更好、收入是否更有保障，以及孩子们的未来是否获得更好的保障。

“这正是我们正在努力争取的目标。凭借我们已经建立的基础，我相信我们能够走得更远，减轻人民的负担，并为所有人创造更多公平的空间与机会。”

“感谢大家的耐心、指正、祈祷与信任。只要我继续肩负这份托付，我将竭尽所能，为我所热爱的人民与国家奉献一切。”

“首相可以来来去去，但人民的命运必须持续受到捍卫，国家的尊严也必须不断获得提升。”

打烂一手好牌？盘点安华任相四年政绩与负评

《当今大马》今日也综合报道了安华执政四年来的施政表现，涵盖正面与负面的各个方面。

今年，公众对安华的支持率处于中等水平，约为50%；与此同时，由他领导的希盟在连续四场州选举中遭遇惨败。

然而，他的执政表现是否全是负面的？他的政府是否让马来西亚变得更好？又有哪些方面本来可以做得更好？

《当今大马》编辑部提出了这些问题，并整理了安华的四年执政表现总结，分为三个部分，即经济、治理与改革，以及政治。



