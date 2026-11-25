通过矿物及地质科学局（JMG）开展的后续勘探研究，大马截至2025年已探明27万4887公吨稀土元素资源。

环境部长阿图佐瑟古律指出，政府将通过2026年至2030年第13大马计划下的第二阶段稀土资源潜力评估项目，持续提高大马稀土资源估算的可靠程度。

他今日在国会下议院问答环节回答伊党淡马鲁国会议员莎拉米雅的提问时说，这项获拨款3849万令吉的项目，涵盖10个州共160平方公里的评估区域。

“2026年共拨出900万令吉，评估6个州共30平方公里的区域，截至2026年10月，已全面达成评估面积目标。”

阿图说，根据矿物及地质科学局的初步调查，大马估计拥有1610万公吨稀土资源，主要分布在登嘉楼、吉兰丹、霹雳、彭亨及吉打。

“不过，上述数字属于推断资源量的估算，并非已证实具备商业开采可行性的矿产储量。”

“大马不应仅依赖丰富的矿产资源，而须具备掌握技术及发展完整产业价值链的能力，进而为国家及人民争取最大的经济回报。”

莱纳斯与韩国公司合作

另一方面，阿图指出，莱纳斯稀土公司与韩国JS Link公司于7月签署价值10亿令吉的长期合作协议，在彭亨关丹建设永久磁铁制造厂。

这家工厂的规划年产能为3000公吨，并有望创造多达700个新就业机会。

此外，阿图说，大马将借助东盟合作，通过促进投资、扩大市场准入，以及共享技术和专业知识，加强大马关键矿业价值链。

“此前，东盟矿业部长会议（AMMin）每3年才举行一次。不过，从今年由大马作为东道主开始，会议改为每年举行，以让所有东盟成员国更加重视区域矿业发展。”

他指，政府将确保昨日在首都举行的第11届东盟矿业部长会议所达成的共识，落实为我国关键矿业的发展策略。