安华尚未决定陆兆福辞职事宜，“我告诉他先休假”
刊载: Nov 25, 2026 2:42 PM
首相安华尚未针对陆兆福辞去交通部长职务一事作出最终决定。
《每日新闻》报道，安华今日在布城出席国家人工智能教育倡议推介礼后受访时说，在针对交通部长的内阁职位作出最终决定之前，他将进一步与陆兆福商讨。
“我与他会面了，他说明我们所知道的那些理由，而我告诉他……先休假。”
安华表示，目前由他亲自监督陆兆福留下的职务，以确保交通部事务继续顺利运作。
首相安华尚未针对陆兆福辞去交通部长职务一事作出最终决定。
《每日新闻》报道，安华今日在布城出席国家人工智能教育倡议推介礼后受访时说，在针对交通部长的内阁职位作出最终决定之前，他将进一步与陆兆福商讨。
“我与他会面了，他说明我们所知道的那些理由，而我告诉他……先休假。”
安华表示，目前由他亲自监督陆兆福留下的职务，以确保交通部事务继续顺利运作。
他补充，交通部的运作并未受到影响，因为该部仍有副部长、秘书长及能够维持日常行政运作的高级管理团队。
随着前首相纳吉回到住家开始居家服刑后作，行动党秘书长陆兆福于11月10日宣布辞去内阁职务。
安华随后表示，尚未接受陆兆福的辞呈，反而在两人会面讨论辞职原因后，要求陆兆福先休假。
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