首相安华尚未针对陆兆福辞去交通部长职务一事作出最终决定。

《每日新闻》报道，安华今日在布城出席国家人工智能教育倡议推介礼后受访时说，在针对交通部长的内阁职位作出最终决定之前，他将进一步与陆兆福商讨。

“我与他会面了，他说明我们所知道的那些理由，而我告诉他……先休假。”

安华表示，目前由他亲自监督陆兆福留下的职务，以确保交通部事务继续顺利运作。

