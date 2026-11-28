国阵主席阿末扎希暗示，国大党主席威尼斯瓦兰将在第16届全国大选上阵昔加末国席，而署理主席沙拉瓦南预计继续上阵打巴寻求守土。

扎希也是国阵主席。他今日为柔佛新山举行的国大党第80届全国代表大会主持开幕时指出，威尼斯瓦兰与柔佛州务大臣关系良好，因此昔加末被视为安全区。

“丹斯里（威尼斯瓦兰）与柔佛州务大臣关系良好，因此（昔加末）是个安全选区。如果那个选区安全，丹斯里也就安全了。”

柔佛州务大臣翁哈菲兹也出席了这场有超过2000名代表参与的大会。

昔加末一直是国大党的传统议席，直到该党在2018年全国大选中败给公正党。

谈及沙拉瓦南时，扎希指出，沙拉瓦担任打巴国会议员四届，希望沙拉瓦南继续在霹雳上阵。

“我是霹雳人，因此我希望他继续留在霹雳。”

这番言论似乎打破了此前的揣测，即沙拉瓦南可能转战和丰，而威尼斯瓦兰则可能上阵打巴。

将签署委任状

扎希也表示，他将在适当时候签署委任状予威尼斯瓦兰。

他同时希望国大党能在第16届全国大选中赢得至少5个议席，并赞扬国大党证明了获分配的议席都能够赢得。

在第15届全国大选中，国大党竞选10个国会议席，但表现远不及预期。

沙拉瓦南是该党唯一胜选的候选人，他以5064张多数票守住打巴，其余9名候选人则全部落败。

另一方面，威尼斯瓦兰接受另一家媒体询问时表示，相比竞选，他更专注于壮大党组织，而是否上阵将取决于国大党中委会的决定。

“相比参加全国大选，我更有兴趣强化党组织。无论如何，一切都取决于党领导层的中央决定。”

“我可能会上阵昔加末，也可能不会。”



