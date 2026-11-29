高教部澄清，2亿2500万令吉研究资金丢失一事并不存在，该款项实际上是自2006年以来，数千个研究项目在执行过程中所累积的余额。

高教部今日发文告指出，有关资金余额仅占近20年来研究拨款总额的3.65%，目前存放在各高等教育机构（IPT）的独立账户中。

该部提到，有关剩余资金源于项目执行过程中的成本节省、研究需求调整、项目提前完成，以及其他技术和行政因素，但未影响原定研究目标的达成。

“剩余资金的使用须接受监管、遵循政府财务程序及得到高教部批准。”

高教部指出，内阁于今年9月18日批准有关研究资金余额的管理及分配机制与程序，并建议重新使用有关资金，涉及20所政府大学及41所私立高教机构。

透明有系统定期监督

文告说，这些资金的重新使用将以透明、有系统及定期监督的方式进行，同时不会改变原定研发拨款的用途。

高教部表示，总稽查司报告曾提出有关课题，而该部于今年2月11日获得财政部一次性批准，但须先制定明确的管理机制。

针对工艺大学（UTM）于2022年1月至2023年12月期间，遗失19台价值160万令吉的i-Breath医疗原型机一事，高教部指出，已对该研究项目的负责人采取纪律行动。

文告说，该行动是基于违反治理及采购程序，同时当局也于2025年10月15日报警。

高教部指出，工大也已落实纠正措施，包括将核实与审批职责分开，并规定各项支出须经大学董事局批准。

文告说，高教部知悉并严正看待公账会的报告，并承诺解决报告中所指出的治理弱点。

“高教部将继续与公账会、总稽查署及相关机构合作，确保根据明确的事实落实每项改进建议。”

公账会于11月24日揭露，高教部超过2亿2500万令吉的研究资金余额闲置近20年。