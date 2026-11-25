雪邦推事庭今日就大马边境管制及保护机构（AKPS）总监苏海利致伤2名警员案，发出封口令。

推事凯拉杜（Khairatul Animah Jelani）批准辩方的申请，向本案各方发出封口令。

《马新社》报道，苏海利的代表律师罗沙阿兹敏（Rosal Azimin Ahmad）在案件过堂后对记者说，这项封口令不涵盖媒体，媒体仍可报道此案的庭审程序。

“今早，接传票人（苏海利）的律师团申请封口令，禁止媒体以外的任何一方发表言论，以免干预司法程序，或对任何一方造成偏见。”

“辩方、检方和旁听律师均受这项庭令约束，在案件裁决前，不得发表任何可能影响审讯的言论。提出这项申请是为了让当事人获得公平审讯，我们也希望各方尊重法庭的裁决。”

12月底重新过堂

此外，推事凯拉杜择定12月23日重新过堂。

辩方告知今早才接获检方提交的案件文件后，凯拉杜择定上述日期进行案件管理。

较早前，辩方申请将案件管理定在明年1月20日，以便审阅上述文件。

不过，凯拉杜指出，案件管理须在首次过堂日起的60天内进行。

今早约8点20分，身穿深蓝色西装的苏海利抵达雪邦法庭，陪同者包括代表律师团，以及AKPS巴生港口关卡指挥官聂依扎尼（Nik Ezanee Mohd Faisal）。

苏海利涉嫌于今年9月28日在吉隆坡国际机场第一航站楼（KLIA 1）5楼J柜台附近，粗暴对待并蓄意致伤两名警员，随后引发刑事提控、民事诉讼及职务调整。

他于10月21日在雪邦推事庭面对两项蓄意伤人控罪时，均否认有罪并要求审讯。法庭批准他以3000令吉及一名担保人保外候审，并谕令他出席每一场庭讯。

根据刑事法典第323条文（蓄意伤人），一旦罪名成立，可判处监禁最高一年、罚款最高2000令吉，或两者兼施。

本案检控官为副检察司沙利扎（Shahrizat Ismail）、阿末沙扎里（Ahmad Sazali Omar）、诺阿兹扎（Nor Azizah Aling）及诺阿奇拉（Nur Aqiilah Ahmad Rofaie）。

除了罗沙阿兹敏，律师团其他成员包括雅谷莫哈末（Yaacob Md Sam）、峇吉星（Baljit Singh Sidhu）、阿克伯丁（Akberdin Abdul Kader）、阿末再迪（Ahmad Zaidi Zainal）、莫哈末尤诺斯（Md Yunos Shariff）、莫哈末拉菲克（Muhammad Rafique Rashid Ali）和冯吉祥（Kitson Foong）。



