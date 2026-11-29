通讯部和通讯及多媒体委员会正在研究对电子商务平台，落实两种执照发放模式，作为应对网络危害及保护消费者的举措之一。

通讯部长法米说，该建议着重于通讯委会权限之下的网络危害，至于而消费事务问题，则由国内贸易及生活成本部监管。

他指出，此举也考虑到内贸部正在起草电子商务法案，预计于2027年中旬提呈国会。

“同时，若有必要，通讯委会和通讯部准备落实任何执照制度。”

兼任团结政府发言人的法米为线上违禁物品及服务管理工作坊主持闭幕后，召开记者会时这么说。

探讨指南达成共识

法米表示，首次汇集超过13个电商平台和多个政府机构的工作坊，也针对根据现有法律，制定禁止通过相关平台销售违禁品的指南达成共识。

“包括危险毒品、儿童性虐待内容，以及武器等等违禁品。”

另外，法米说，各造也就电商平台须向执法机构提供的资料一事达成协调，以协助调查工作及法庭采取行动，尤其是贩卖毒品案。

他指出，这项协调让所有平台了解执法单位的需求，包括警方网络罪案组，以确保可提供采取法律行动所需的资料。

他也鼓励所有电商平台加入大马通讯及多媒体内容论坛（CMCF），该论坛是根据1998年通讯及多媒体法令成立的业界自我监督组织，让平台能共同制定数码生态系统的安全标准。

提到对通过电商平台销售违禁品的执法成果数据，法米说，目前各机构分别收集相关数据，未协调至一个全面的数据库。

他指出，执法机构之间更紧密合作，包括共享信息和数据，料能将使今后的执法行动更为协调。

法米说，若接获相关机构，尤其是大马医药理事会（MMC）的投报或提供的资料，通讯委会可对付在社交媒体平台滥用医生头衔的人士。

他指，资格认证及专业头衔的使用，属于相关机构的权限，而通讯委会可按照所获的滥用头衔资料采取行动。