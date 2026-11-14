首相安华强调，他不会为了维持政治权力，而屈服于要求国家政策以种族为导向的势力。

他说，马来语作为国语、伊斯兰作为联邦宗教，以及马来人和土著的特权，都不应受到质疑。

但他也保证将继续履行责任，确保每一名公民不论种族或宗教背景，都能享有公平、福祉与幸福。

他说，尽管面对要求调整国家政策、优先考虑种族主导地位以维持政治权力的压力，但他仍坚定秉持原则，领导马来西亚成为一个多元种族国家。

“如今无论走到哪里，人们都对我说：安华，你必须调整政策，优先考虑马来人及马来人的主导地位，否则你就无法立足。我回答：我希望继续以一名热爱这个国家的马来西亚领袖身份，继续坚守岗位。”

“我要捍卫我们国家的原则，以及我们的宪法。”

他今日在吉隆坡十五碑小印度出席2026年全国屠妖节庆典时致词时，这么说。

抨用种族论述保护私利

安华抨击某些人士将种族生存课题作为斗争论述，实际上，他们被指更关注个人及家人的利益与财富。

他也批评部分社团及政党刻意挑起种族情绪，以转移人民对诈骗及贪污课题的注意力。

“看看那些谈论种族生存的领袖，他们其实是我们当中最富有的一群人。他们所谓的斗争，是为了让自己和家人变得更加富有。”

他提醒国人继续捍卫人道、正义及团结价值观，将其作为国家强大的基础，这也符合屠妖节所传达的光明战胜黑暗的精神。

他说，这个节日背后的讯息不仅与印度社群息息相关，也应让所有不同宗教、种族及文化背景的国人都认同，毕竟人类必须秉持良好价值观。

“在马来西亚，尽管我们存在差异，拥有不同的宗教、文化、母语及血统，但我们拥有共同的人性，我们相互尊重，互相珍惜。”

“这才是马来西亚应有的样貌，我们必须让这样的国家继续延续及取得成功。”