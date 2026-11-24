在2023年1月至今年10月31日期间，政府批准4亿5109万8000令吉，在66个在野党国会选区落实7059个项目。

首相署部长（沙巴及砂拉越事务）慕斯达法沙末说，上述拨款是通过首相署执行协调单位（ICU）发放。

“我要强调，政府没忽视在野党国会议员选区的发展需求。同时根据当地发展需求和已制定的优先关注事项，通过联邦政府各部门和机构执行相关选区的发展。”

他今天在国会下议院特别议事厅，针对国盟打昔牛汝莪国会议员旺赛夫询问关于发放给首相的拨款总额，以及所制定的开支批准标准，如此答复。

监督每一笔拨款开销

慕斯达法沙末说，在2023年1月至今年10月31日期间，通过ICU发放给首相的拨款达25亿6100万令吉，涉及3万3653项捐助及实体项目。

他指出，在上述拨款中，5亿6798万3000令吉获批准用于捐助，另外19亿9300万令吉则发放予推行实体项目。

他说，整体拨款已有23亿6300万令吉已被使用，其余1亿9755万3000令吉则涉及今年仍在执行中的捐助及实体项目。

“所有开销、拨款及执行项目，皆依循治理规范及财务条规。ICU也监督每一笔拨款开销及项目落实情况，以确保符人民的需求。”

慕斯达法沙末说，每一个拟议的项目，都将根据人民的需求进行探讨和考量。

他指出，政府将继续加强协调、监督及项目执行机制，以确保每一笔拨款得到充分运用，对人民带来显著影响。

他也说，安邦、八打灵再也及梳邦国会选区的拨款没受限制，惟按照机制及实际需求发放拨款。

这3个议席原是人民公正党原代议的选区，惟3名原任国会议员早前宣布退党后，一并辞去议员职。